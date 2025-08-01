Strany Volt a Přísaha chtějí žalovat několik kandidátek, které jsou nepřiznané koalice. Hlavně SPD a Stačilo!, ale možná i Piráty
Subjekty, které se rozhodly složit volební kandidátky pro říjnové sněmovní volby s účastí několika stran, ale nepodaly je jako koalice, budou zřejmě čelit soudnímu přezkumu tohoto kroku. Jde o spojenectví pod hlavičkou SPD, Stačilo! a zřejmě i Piráty, kteří na své kandidátky pozvali Zelené. Návrh na zrušení registrace kandidátek SPD a Stačilo!, pokud je krajské úřady neodmítnou, avizovala ve čtvrtek strana Volt Česko. Dnes se ke kroku přidalo hnutí Přísaha, které zamířilo i na Piráty.
"Pokud budou tyto žaloby podány, podáme žalobu na pseudokoalici Pirátů a Zelených. Když prověřit, tak všechny. Žádný dvojí metr. Stejná pravidla pro všechny," uvedl v tiskovém prohlášení v reakci na záměr Voltu předseda Přísahy Róbert Šlachta.
Strany se spoluprací na jedné kandidátce vyhýbají riziku klasických koalic, které musejí pro vstup do Sněmovny překonat zvýšenou percentuální hranici pro vstup do Sněmovny. Pro dvojkoalici činí osm procent, pro trojkoalici 11 procent. Subjektům kandidujícím pod jednou hlavičkou stačí procent pět.
Volt Česko podle tiskové zprávy takové obcházení zákona důrazně odmítá. "Pokud krajské úřady neodmítnou kandidátní listiny stran SPD a Stačilo!, které kandidují v nepřiznaných koalicích s dalšími subjekty, podá Volt Česko návrh na zrušení registrace kandidátek těchto stran," sdělila strana. Předseda Adam Hanka uvedl, že strana chce čistou, transparentní politiku, která respektuje pravidla a ctí voliče.
čtk, tb