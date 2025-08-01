Českobudějovické hřiště spojuje hraní - s duchovnem. Skrz citáty Jana Husa
V Českých Budějovicích zahájil provoz obnovený park na Palackého náměstí. U kostela vznikl prostor, který tvoří workoutové hřiště a dětské hřiště s citáty mistra Jana Husa. Jde o jediné hřiště ve městě, na němž se spojuje pohyb a duchovní tematika. Novinářům to dnes řekl náměstek českobudějovické primátorky Michal Šebek (ODS).
"Na tomto hřišti se pojí několik příběhů. Nejvíc se mi líbí, že jsme našli společnou řeč s místním vikářem (církve Československé husitské) a hřiště vzniklo na základě naší spolupráce a máme zde i strom Jana Husa, který město dostalo jako dar," uvedl Šebek. Hřiště tvoří atrakce pro děti a součástí prostoru je několik stanovišť pro posilování. Kolem hřiště je na odpočinkových místech napsáno několik citátů kněze Jana Husa. "Myslím si, že jsou nadčasové a stále platné. Je dobře, že děti v jejich blízkosti budou vyrůstat," uvedl Šebek.
Hus byl jedním z prvních představitelů církve, kteří usilovali o její reformaci. Kvůli svým myšlenkám byl označen za kacíře, upálen byl v Kostnici 6. července 1415. Byl proti odpustkům a tvrdil, že jediným pramenem víry má být Písmo svaté, nikoliv papežská nařízení či encykliky. Prosazoval ideu tří pouze: pouze milost, pouze víra, pouze písmo.
čtk, tb