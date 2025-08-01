Pokud jste čekali mír, čekali jste moc, vzkazuje Putin Trumpovi týden před koncem ultimáta
Pokud je někdo zklamán z dosavadních výsledků mírových rusko-ukrajinských jednání, pramení to z přehnaných očekávání. Podle tiskových agentur to při dnešním setkání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Týden před uplynutím ultimáta, které dal americký prezident Donald Trump na dohodu o ukončení války na Ukrajině pod hrozbou zavedení sankcí proti Moskvě a jejím spojencům, nenaznačil Putin žádnou změnu v postoji Ruska.
Putin dal najevo, že na Ukrajině nadále platí cíle a podmínky, jak je formuloval loni v červnu. Tehdy požadoval, aby Ukrajina stáhla svá vojska ze čtyř ukrajinských oblastí - Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské, které nyní Rusko částečně okupuje, a aby se Kyjev zavázal, že zůstane mimo vojenská spojenectví a nepořídí si jaderné zbraně. Ukrajina na dnešní Putinova prohlášení bezprostředně nereagovala. Dříve jeho požadavky odmítla jako ultimátum.
čtk, tb