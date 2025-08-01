0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
1. 8. 2025

Pokud jste čekali mír, čekali jste moc, vzkazuje Putin Trumpovi týden před koncem ultimáta

Pokud je někdo zklamán z dosavadních výsledků mírových rusko-ukrajinských jednání, pramení to z přehnaných očekávání. Podle tiskových agentur to při dnešním setkání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Týden před uplynutím ultimáta, které dal americký prezident Donald Trump na dohodu o ukončení války na Ukrajině pod hrozbou zavedení sankcí proti Moskvě a jejím spojencům, nenaznačil Putin žádnou změnu v postoji Ruska.

Mohlo by vás zaujmout:

Putin dal najevo, že na Ukrajině nadále platí cíle a podmínky, jak je formuloval loni v červnu. Tehdy požadoval, aby Ukrajina stáhla svá vojska ze čtyř ukrajinských oblastí - Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské, které nyní Rusko částečně okupuje, a aby se Kyjev zavázal, že zůstane mimo vojenská spojenectví a nepořídí si jaderné zbraně. Ukrajina na dnešní Putinova prohlášení bezprostředně nereagovala. Dříve jeho požadavky odmítla jako ultimátum.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy