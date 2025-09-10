Polsko sestřelilo další drony, které narušily jeho vzdušný prostor. Podle všeho zkouší polskou obranu ruská a běloruská armáda
Polská policie dnes kolem 5:40 našla poškozený dron ve východopolské vesnici Czosnówka, která leží nedaleko hranic s Běloruskem. Uvedl to server listu Gazeta Wyborcza s odvoláním na oblastní policii. Varšava v noci na dnešek informovala o tom, že její ozbrojené síly sestřelily bezpilotní letouny, které narušily polský vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině.
"Je to malý objekt, nedošlo k požáru, nehrozí žádné nebezpečí," sdělil mluvčí hasičské služby televizi TVN24.
Polská armáda vyzvala obyvatele, aby se v případě nálezu zbytků dronů k troskám nepřibližovali, nepřenášeli je a nedotýkali se jich. Polská policie je ve stavu pohotovosti ve vojvodstvích Podlaském, Lublinském, Podkarpatském a Mazovském.
Kvůli dronům byla v noci na dnešek dočasně uzavřena letiště ve Varšavě, Modlinu poblíž polské metropole a Řešově a Lublinu na východě 38milionové země. S výjimkou toho v Lublinu už jsou podle televize TVN24 znovu v provozu. Varšavské letiště uvedlo, že je nutné během dne počítat se zpožděními letů.
Polský ministr energetiky Milosz Motyka podle agentury Reuters informoval o tom, že při narušení polského vzdušného prostoru nedošlo k žádným incidentům souvisejícím s energetickou infrastrukturou.
čtk, tb