Policie zajistila ministerstvu spravedlnosti bitcoiny od drogového dealera
Policie zajistila na ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které měl úřad v držení po darování kryptoměny odsouzeným drogovým dealerem Tomášem Jiřikovským. Navazující kroky nyní ministerstvo konzultuje s kupci bitcoinů i právníky. Spravedlnost to dnes uvedla na síti X s tím, že zajištění respektuje a že tento úkon potvrzuje závěry dříve publikovaných právních stanovisek. Podle těchto stanovisek existuje vysoké riziko, že darované bitcoiny jsou výnosem z trestné činnosti.
Ministerstvo zároveň sdělilo, že aktualizovaná časová osa mapující okolnosti přijetí daru je připravená a nyní ji schvaluje vedení úřadu. "Vzhledem k aktivním krokům orgánů činných v trestním řízení konzultujeme, zda i v tomto stadiu řízení je její publikace možná z pohledu trestního řízení," uvedl úřad.
Policie včera Jiřikovského zadržela a obvinila z nedovoleného nakládání s drogami a z praní špinavých peněz. V souvislosti s přijetím daru policisté prověřují i možné zneužití pravomoci.