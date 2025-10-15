Policie prověřuje Turkovy výroky na sítích jako možné trestné činy
Policie začala prověřovat výroky Filipa Turka na sociálních sítích jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu. O poslanci Motoristů se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. "Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel, podněcování k nenávisti nebo násilí vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a schvalování trestného činu," potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Není podle něj vyloučeno to, že policie prověřování rozšíří o další trestné činy.
Čestný prezident MotoristůTurek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Motoristé zpochybňují pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009.
Místopředseda ANO Karel Havlíček ve středu zopakoval, že Turek má několik týdnů na vyvrácení informací, které se na něj objevují. Reagoval tak na dotaz o zjištění serveru iROZHLAS.cz, že Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Předseda ANO Andrej Babiš minulý týden v pátek necelý týden po volbách oznámil, jak si ANO s SPD a Motoristy rozdělí ministerstva ve vznikající vládě, nyní spolu vedou programová jednání.
Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice. Zároveň Pavel uvítal, že ANO, SPD a Motoristé začali jednat o programové shodě nebo alespoň základním překryvu v prioritách, začít rozdělením resortů podle prezidenta moc nedávalo smysl. čtk