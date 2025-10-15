Do dodávek americké pomoci Ukrajině se chce zapojit řada spojenců
Více než polovina spojeneckých zemí oznámila, že se chce zapojit do iniciativy označované jako PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické aliance. NATO má v současnosti 32 členů. Iniciativa začala fungovat v srpnu a kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na konci září uvedla, že šest zemí NATO zaplatilo celkem čtyři balíky s americkým vojenským vybavením v celkové výši přes dvě miliardy dolarů (přes 41 miliard korun).
První země, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanadu. Americký ministr obrany Pete Hegseth před středečním jednáním v Bruselu uvedl, že Spojené státy očekávají zapojení dalších spojenců. Podle Na generálního tajemníka NATO Marka Rutteho je součástí balíků "smrtící i nesmrtící vojenská podpora" a jde o klíčové dodávky - obsahují mimo jiné systémy protivzdušné obrany a protiraketových střel, které Ukrajina ke obraně před ruskými leteckými útoky nutně potřebuje. Projekty protidronové obrany připravované v rámci NATO se přitom nepřekrývají s plány z dílny Evropské unie.
Americký prezident Donald Trump se v pátek setká v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajina má zájem o americké střely s plochou dráhou letu Tomahawk. Zelenskyj již dříve označil dodávku střel Tomahawk, jichž se Rusko obává, za prostředek, jak přimět Moskvu k ukončení války.
Rutte nechtěl spekulovat o tom, zda Spojené státy nakonec Tomahawky Ukrajině skutečně dodají. Podobné dohody jsou podle něj v režii jednotlivých zemí. "Mám ale radost, že se Trump a Zelenskyj sejdou a že spolupracují. Jsem s oběma v kontaktu. Naším společným cílem je ukončit tuto hroznou válku," dodal.
K Hegsethově výzvě ohledně zapojení do iniciativy PURL se vyjádřila i česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česko podle ní postupuje v souladu s přáním amerického ministra obrany. „Naše muniční iniciativa je zcela komplementární s jeho přáním a výzvou, je součástí toho, co po nás Spojené státy chtějí,“ řekla. čtk