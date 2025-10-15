ANO, SPD a Motoristé budou jednat o programu celý příští týden
O společném programu možné vlády budou zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů jednat každý pracovní den příštího týdne. Za ANO to budou místopředsedové hnutí Karel Havlíček a Alena Schillerová, za Motoristy předseda Petr Macinka a šéf sněmovního klubu strany Boris Štastný a za SPD předseda hnutí Tomio Okamura s místopředsedou Radimem Fialou. Podle jednotlivých projednávaných oblastí doplní vyjednávače odborní experti stran. Prvním jednání se odehrálo ve středu ve Sněmovně.
Prvním, co chce vznikající koalice změnit, jsou sociální odvody pro živnostníky. Schillerová řekla, že se na tom shodují všechny tři subjekty. Protože změna by měla platit od ledna, strany ji předloží formou poslaneckého návrhu. Pokud by návrh nestihl projít legislativním procesem, bude návrh obsahovat zpětnou účinnost k začátku ledna, živnostníci by tak podle Schillerové měli ušetřit minimálně 1715 korun měsíčně.
Podle Okamury strany na prvním jednání projednávaly také zlevnění energií cestou snížení poplatků za obnovitelné zdroje, odmítnutí emisních povolenek pro domácnosti, zkrácení doby stavebního řízení či posílení příjmů zdravotních pojišťoven. Vyjednavači se budou zabývat podle Okamury i odmítnutím migračního paktu.
"Referendum nebylo tématem schůzky... Samozřejmě prosazujeme zákon o obecném referendu," uvedl ve středu Okamura k jednomu z předvolebních slibů strany s tím, že k prosazení zákona je třeba ústavní většina, čehož strany vznikající koalice nedosáhly. Jednat budou podle Okamury o parametrech zákona. Havlíček pak zopakoval, že programové prohlášení a návrh obsazení jednotlivých ministerstev by chtělo hnutí ANO prezidentovi předložit v polovině listopadu.
Předseda klubu Motoristů Boris Šťastný řekl, že si tři strany do nedělního dopoledne pošlou své programové priority. Také řekl, že jeho strana nechce zvyšovat schodky a nechce ani měnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. S koaličními partnery chce jednat o úsporách. Chce dostát slibu voličům ohledně vyrovnaného rozpočtu. Připojil se k odmítnutí systému emisních povolenek ETS 2, který se má dotknout hlavně domácností. Debata se podle něj dotkla i navýšení příjmů zdravotních pojišťoven. Jedinou možností je podle něj jednorázová valorizace platby za pojištěnce státu.
Pokud jde o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání, řekl Šťastný, že klub Motoristů o nich nejednal. Obě kauzy jsou podle něj zpolitizované. V případě předvolebních plakátů podle Šťastného nejde o trestný čin a on sám bude hlasovat proti vydání Okamury. Hlasovat bude i proti vydání Babiše, a to pokud se nedozví o nějakých zásadních skutečnostech. čtk