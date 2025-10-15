Izrael nakonec pustí humanitární pomoc do Gazy, i když spor o těla rukojmích trvá
Izraelská vláda podle místních médií dnes rozhodla umožnit provoz na přechodu Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy a povolit vstup stovek kamionů s humanitární pomocí pro Palestince na válkou zdevastovaném území. V minulých dnech Izrael údajně rozhodl, že ponechá přechod uzavřený nejméně do dneška ve snaze přimět teroristické hnutí Hamás, aby vydalo těla všech zemřelých rukojmích, jak se zavázalo v dohodě o příměří.
Krok izraelského vedení, o němž informovala izraelská veřejnoprávní stanice Kan, reaguje na to, že Hamás v úterý večer předal pozůstatky, o nichž tvrdil, že patří čtyřem izraelským rukojmím. Podle dvou zdrojů serveru The Times of Israel se navíc Hamás chystá během dneška předat těla dalších čtyř mrtvých rukojmích.
Identitu těl prověřuje forenzní ústav, jenž dosud potvrdil totožnost tří ze čtyř v úterý předaných těl, jak dnes ráno oznámily rodiny zesnulých. Totožnost čtvrtého těla ústav stále prověřuje; izraelská média s odvoláním na nejmenovaného bezpečnostního činitele tvrdí, že nejde o pozůstatky žádného z rukojmích, nýbrž o tělo Palestince z Gazy.
Po otevření přechodu v Rafáhu "přijede do Pásma Gazy 600 kamionů s humanitární pomocí od OSN, schválených mezinárodních organizací, soukromého sektoru a dárcovských zemí", uvedla Kan na svém webu bez upřesnění zdroje. Se souhlasem izraelských bezpečnostních složek bude také obyvatelům Gazy, kteří během války území opustili, poprvé umožněn návrat, zatímco jiným bude přes přechod umožněno odejít z pásma, dodala stanice.
Okolo otevření přechodu Rafáh však panují nejasnosti. Podle některých izraelských médií, která se odvolávají na své nejmenované zdroje, by přechod mohl začít fungovat již dnes. Server Ynet však s odvoláním na svůj bezpečnostní zdroj napsal, že s ohledem na logistickou náročnost operace se přechod dnes a pravděpodobně ani ve čtvrtek ještě neotevře. Podle jeho vyjádření 600 kamionů s pomocí přejíždí do pásma přes přechod Kerem Šalom. Klíčovou infrastrukturou pro přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy však byl v minulosti právě přechod v Rafáhu.
Předání rukojmích se děje na základě dojednaného příměří vycházejícího z 20bodového mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hamás v rámci dohody v pondělí předal posledních 20 žijících rukojmích a čtyři těla. V úterý následovalo předání dalších čtyř těl. Mrtvých rukojmích bylo podle dostupných informací celkem 28.
To, že Hamás dosud nepředal všechna těla mrtvých, vzbudilo kritiku od části izraelské veřejnosti. První fáze Trumpova plánu počítá také se zastavením bojů, zvýšením objemu humanitární pomoci pro Pásmo Gazy, částečným stažením izraelských vojáků a propuštěním téměř 2000 palestinských vězňů.
