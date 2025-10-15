Blažek: Přijmout bitcoinový dar od odsouzeného muže nebyla chyba
Přijetí miliardového bitcoinového daru pro ministerstvo spravedlnosti od muže odsouzeného za obchod s drogami podle bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS) nebyla chyba. V minulosti uznal, že ministerstvo pod jeho vedením chybovalo v postupu souvisejícím s přijetím daru. Žádná instituce ale nerozhodla o tom, že darované bitcoiny pocházejí z trestné činnosti, řekl ve středu Blažek novinářům před jednáním senátního bezpečnostního výboru o kauze, kvůli které rezignoval na ministerskou funkci. Výbor se k případu sejde znovu ve čtvrtek ráno, kdy by měl přijmout závěrečné stanovisko.
"Ministerstvo to prověřovalo, rizika tam byla řekněme politická, právní do dnešního dne nikoli," uvedl Blažek a zdůrazňoval, že neexistuje žádné rozhodnutí, které by určilo, že darované bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Pokud by to tak stanovil soud, pak by Blažek podle svých slov uznal, že přijetí daru byla chyba. "Teď nemám důvod to říkat," dodal. Darovací smlouva byla podle exministra právně v pořádku.
Předseda senátorského klubu SEN21 a Piráti Václav Láska označil Blažkovo zdůvodnění za alibistické. Podle něj mělo ministerstvo minimálně požadovat doklad o legálním původu bitcoinů a jejich zdanění. "To ministerstvo neudělalo a tím si prostě zadělalo na průšvih," uvedl.
Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě. Ministerstvo ale podle Blažka nemohlo zjistit, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti.
V červnu při mimořádném jednání Sněmovny o bitcoinové kauze připustil, že postup ministerstva, který souvisel s přijetím daru, byl chybný, a to i s ohledem na reputační a etickou stránku. "Postup chybný byl," řekl tehdy .
Bývalý koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř počátkem srpna uvedl, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici. Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu.
Blažek po jednání uvedl, že diskuse se senátory byla férová a že se svým bývalým ekonomickým náměstkem Radomírem Daňhelem zodpověděli všechny otázky. čtk