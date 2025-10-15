Pavel k Turkovým kauzám: Bude záležet na Babišovi, zda půjde do rizika blamáže
Předseda ANO Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla zvážit, zda půjde do rizika velké blamáže, pokud se potvrdí autentičnost výroků poslance za Motoristy sobě Filipa Turka. Prezident, který je druhý den na na návštěvě Ústeckého kraje, také zopakoval, že pokud jsou výroky autentické, neměl by být Turek ve vládě.
O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů, podle Deníku N ale v minulosti zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. "Bude hodně záležet na tom, jak si Andrej Babiš vyhodnotí situaci, jestli vůbec mu stojí za to, aby šel do rizika nějaké velké blamáže, která by mohla stát na konci toho, že se všechny tyto případy potvrdí," odpověděl Pavel na dotaz novinářů.
Turkovy údajné výroky na sociálních sítích zveřejněné v médiích začala prověřovat policie jako možné trestné činy hanobení národa a rasy, podněcování k nenávisti a schvalování trestného činu.
"Upřímně řečeno, když sleduji, a teď při této návštěvě (Ústeckého kraje) spíše z povzdálí, jak se množí počet různých případů, kterým čelí Filip Turek, bych ani nerad komentoval každý zvlášť, protože bychom asi nedělali nic jiného," řekl prezident. Ragoval tak na dotaz, zda se nějak vyvinul jeho názor na Turka a jeho možné vládní angažmá ve světle nového případu se zaměstnancem saúdskoarabské ambasády.
Pavel také řekl také, že neplánuje další schůzku s Babišem, dokud nenastane posun v přípravách programového prohlášení či personálního obsazení kabinetu. "Nemám důvod proces popohánět dopředu," uvedl. Odkázal na Babišova slova o tom, že plánuje prezidenta s výsledky jednání seznámit zhruba za měsíc.