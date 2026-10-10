Po sečtení třetiny senátních okrsků postupovalo ANO ve 13, STAN v 9, ODS v 7 obvodech
Po sečtení třetiny okrsků mělo ANO postupující kandidáty na senátory ve 13 obvodech, STAN v devíti, ODS v sedmi, lidovci ve třech a SPD v jednom. V duelu na Rychnovsku jasně vedl stávající senátor TOP 09 Jan Grulich, jehož jediným vyzyvatelem byl poslanec ANO Petr Sadovský. Podle průběžných výsledků nebyly zatím k dispozici žádné informace o tom, jak dopadlo hlasování ve třech pražských a v brněnském obvodu.
Kromě Grulicha se ziskem více než poloviny hlasů vedl na Vyškovsku jihomoravský hejtman a šéf lidovců Jan Grolich, stejně jako stávající senátoři Josef Bazala (KDU-ČSL) na Uherskohradišťsku, Ondřej Šimetka (ODS) v Ostravě, senátoři za Starosty Jan Sobotka na Trutnovsku a Zbyněk Linhart na Děčínsku a Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS) na Strakonicku. K úvodnímu kolu letošních senátních voleb podle průběžných výsledků hlasování přišlo zatím zhruba 44 procent voličů, více než při předchozích volbách.