Po dalším policejním obvinění hejtman Půta (STAN) ještě neví, jak bude postupovat
Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení stíhání dostal ve středu do datové schránky. Podle policie dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Novináře o tom dnes informoval Půta. Obvinění odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat.
Policie kromě Půty stíhá i další osoby. Více podle náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústí nad Labem Kateřiny Doušové nelze sdělit, neboť si další obvinění nepřevzali usnesení o zahájení trestního stíhání. "Vzhledem k tomu, že doposud nebylo všem těmto osobám toto rozhodnutí doručeno, není možné sdělovat podrobnosti ohledně skutku ani právní kvalifikace jejich jednání," řekla ČTK. Potvrdila také, že policie zahájila trestní stíhání hejtmana s ohledem na to, že o tom sám informoval. Hrozí mu až tři roky vězení.
Hejtman o situaci dnes ráno informoval zastupitelský klub SLK a ostatní kluby. O svém dalším postupu chce informovat nejpozději před úterním jednáním krajského zastupitelstva.
Obvinění podle Půty navazuje na akci policie, která mu loni v dubnu zabavila počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy spojené zejména s libereckým magistrátem. "Následně jsem podal vysvětlení k mé účasti na přípravě výstavby fotovoltaické elektrárny Ralsko a ohledně mé údajné pomoci pro skupinu lidí, kteří chtěli dosáhnout výměny ředitele Diama, za což mi měl být podle obvinění slíben úplatek," doplnil hejtman.
Skutečnost je podle něj opačná. "Činil jsem kroky, aby ředitel Diama zůstal ve své funkci. Toto mohu snadno dokázat. Policie tuto skutečnost v obvinění zcela opomíjí. Text obvinění nyní studují mí právníci, ale rozhodně proti němu podáme stížnost, protože ho považujeme za nesmyslné," uvedl Půta.
Liberecká korupční kauza je rozdělená na tři části, podle dostupných informací policie už dřív obvinila deset lidí, politiky, úředníky a podnikatele. První dvě větve se týkají zejména Liberce. V první, která je spojená se zadáváním veřejných zakázek na opravy komunikací, je obviněno šest lidí, úředníků a podnikatelů.
Ve druhé větvi policie podezírá dva bývalé náměstky primátora Liberce z toho, že zneužili funkci k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi liberecké radnice. Obviněni jsou bývalí náměstci Petr Židek (dříve ODS) a Jiří Šolc (zvolen za ANO) a dva podnikatelé, všichni vinu odmítají.
Ve třetí větvi, v níž vypovídal loni v dubnu i hejtman Půta, zatím státní zastupitelství oficiálně nepotvrdilo, že by byl někdo obviněn, ani čeho se tato část kauzy týká. Není tak zcela jisté, zda aktuálně zahájená trestní stíhání jsou v této věci. Z dnešního vyjádření hejtmana ale vyplývá, že nejspíš ano. "Jelikož předpokládám, že se obvinění proti mně dostane do médií, stejně jako tomu bylo doposud vždy, tak doplňuji, že skupina lidí, která mě měla uplácet ohledně Diama, je zároveň obviněna, že mě chtěla uplácet v případě přípravy výstavby FVE v Ralsku," uvedl v prohlášení.
Obvinění, které Půta obdržel ve středu, podle něj podepsal tentýž policista, který ho obvinil z braní úplatků v případu kostela sv. Máří Magdalény.
Půta dnes o aktuální situaci informoval klub SLK a předsedy ostatních zastupitelských klubů. "O tom, jak budu dále postupovat, jsem se ještě nerozhodl. Situaci musím probrat nejen s kolegy politiky, ale také v rodině, se svými nejbližšími spolupracovníky i se svými právníky," uvedl hejtman. O dalším postupu bude informovat nejpozději před jednáním krajského zastupitelstva, které se sejde v úterý 21. října.
Předseda Starostů a nezávislých a ministr vnitra Vít Rakušan dnes ve vyjádření pro ČTK uvedl, že věří, že Půta prokáže svou nevinu podobně jako v případě předchozího obvinění.
Liberecký hejtman figuruje v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za 100 milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech 12 obžalovaných včetně Půty a čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným. Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30.000 korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50.000 korun. Na místě se odvolal.
čtk, tb