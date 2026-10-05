Plaga: Plošný škrt desetiny úřednických míst by znamenal decimaci
Plošný škrt desetiny úřednických míst by podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) znamenal decimaci. Nejprve je nutné redukovat agendy a pracovat na digitalizaci a až podle toho ubírat pracovníky, řekl při příchodu na jednání vlády.
Návrh na snížení počtu pracovních míst o desetinu od ledna přinesla v září na jednání kabinetu podle serveru Seznam Zprávy šéfka úřadu vlády Tünde Bartha na popud premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) by se ale počet pracovníků neměl snížit jednorázově k 1. lednu, ale postupně v příštím roce.
Plaga uvedl, že dlouhodobě prosazuje, aby se nejprve redukovaly zbytné agendy. "A aby se pokoušelo digitalizovat a následně se řešilo to konkrétní číslo zaměstnanců, kteří budou propuštěni. Jinak hrozí, že nebude možné doručovat priority, které máme v programovém prohlášení," uvedl. Plošný škrt se mu nelíbí. "Je to klasická decimace," prohlásil.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) řekl, že v rámci jeho úřadu už se letos propouštělo. "Deset procent je z mého pohledu potřeba řešit podle jednotlivých úřadů a institucí v daném resortu, někde je úspora možná," uvedl. Naopak třeba v případě Státní zemědělské a potravinářské inspekce si škrty neumí kvůli nárůstu počtu agend představit. Neočekává, že by se redukce počtu míst o desetinu nakonec odehrála od ledna. "Budeme se ještě o tom bavit, pravděpodobně se to může rozdělit na víc roků," míní.
Havlíček o víkendu v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že vláda se k návrhu na snížení počtu pracovních míst pravděpodobně vrátí v příštích týdnech. Nemá to podle něj být jednorázový krok k 1. lednu, jak stálo v původním návrhu usnesení. Odbory záměr na snížení počtu pracovních míst o desetinu označily za decimaci státní správy a požadují nejprve audit agend a dokončení digitalizace.