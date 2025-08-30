Palestinští představitelé se nedostanou na Valné shromáždění OSN. USA jim nedají víza
Spojené státy neudělí víza představitelům Palestinské samosprávy, kteří chtěli přijet na zářijové zasedání Valného shromáždění OSN. V pátek to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Ministerstvo to odůvodňuje tím, že palestinská organizace se musí jasně distancovat od terorismu. Washington také kritizuje Palestince za jejich úsilí o mezinárodní uznání palestinského státu, což se v září chystá udělat řada zemí. A to pčes to, že Spojené státy stále oficiálně usilují o dvoustátní řešení konfliktu na Blízkém východě.
Ministerstvo zruší či neudělí víza představitelům Organizace pro osvobození Palestiny a Palestinské samosprávy. Podle agentury Reuters to znamená, že na Valném shromáždění tak zřejmě nebude moci vystoupit prezident Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás. Ministerstvo udělí povolení palestinské diplomatické misi v New Yorku, aby se její členové mohli dostavit do sídla OSN.
Podle amerického ministerstva zahraničí obě organizace neplní své mezinárodní závazky. "Musí důsledně odmítnout terorismus, a to včetně masakru ze 7. října (2023), a zastavit vyzývání k terorismu ve školství," uvedl úřad. Ministerstvo také palestinské organizace vyzvalo, aby zastavily "snahy zajistit jednostranné uznání hypotetického palestinského státu".
Řada zemí včetně Británie, Francie či Kanady oznámila, že se chystají na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN uznat Stát Palestina. Chtějí tak vyjádřit podporu dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Izrael tyto kroky odmítá a tvrdí, že je teroristické hnutí Hamás bude interpretovat jako odměnu za své činy. Podle americké diplomacie snahy o uznání palestinského státu a apely Palestinců na mezinárodní justici "přispěly k odmítnutí Hamásu propustit rukojmí a k zhroucení rozhovorů o příměří v Pásmu Gazy".
Tím, že umožní palestinským diplomatům se dostavit na zasedání Valného shromáždění OSN, se Spojené státy domnívají, že plní svůj závazek neblokovat příjezd zahraničních představitelů do sídla OSN, uvádí agentura AFP. čtk, per