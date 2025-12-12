Orbán označil plán EU na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv za protiprávní
Maďarsko protestuje proti plánu Evropské unie na dlouhodobé zmrazení ruských aktiv, který má být schválen kvalifikovanou většinou. V příspěvku na facebooku uvedl maďarský premiér Viktor Orbán, podle kterého je postup protiprávní. Členské státy EU by věc, kterou ve čtvrtek podpořili diplomaté, měly formálně potvrdit už v pátek.
"Maďarsko proti tomuto rozhodnutí protestuje a udělá vše, co je v jeho silách, aby obnovilo situaci odpovídající právu," uvedl maďarský premiér. "Brusel dnes zahájením hlasování, které unii způsobí nenapravitelnou škodu, překročí Rubikon," uvedl Orbán.
Agentura Reuters poznamenala, že dohoda ohledně zmrazení aktiv ruské centrální banky na dobu neurčitou by eliminovala riziko, jaké hrozí plánu využít tato aktiva na půjčku pro Ukrajinu. Nyní je jejich zmrazení navázáno na sankce, které EU uvalila na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Sankce jsou přitom prodlužovány každých šest měsíců a toto rozhodnutí vyžaduje jednomyslný souhlas členských států.
Chystané obejití jednomyslnosti se opírá o článek 122 Smlouvy o EU, který umožňuje Radě EU rozhodovat "v duchu solidarity mezi členskými státy o opatřeních přiměřených pro ekonomickou situaci". Opatření by pak mohlo být ukončeno až po skončení ruské agrese proti Ukrajinu.
Evropská komise se nyní snaží najít způsoby, jak zajistit finanční potřeby Ukrajiny a jak překonat odpor některých členských zemí vůči takzvané reparační půjčce zajištěné právě zmrazenými ruskými aktivy v EU.
O věci by měli na summitu příští týden rozhodnout šéfové států a vlád unie, na své poslední říjnové schůzce se nedohodli. Plán odmítala především Belgie, kde se většina ruských aktiv nalézá v tam sídlícím systému Euroclear. Belgie dosud měla obavy mimo jiné i z toho, že by některé ze zemí EU, například právě Maďarsko či Slovensko, mohly prodloužení sankcí vetovat, což by pak v praxi znamenalo uvolnění zmrazených ruských aktiv a Belgie by zřejmě musela finance Rusku okamžitě vrátit.
Slovenský premiér Robert Fico v dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Antóniovi Costovi vzkázal, že na nadcházejícím summitu EU nepodpoří "žádné řešení finančních potřeb Ukrajiny, které by zahrnovalo krytí vojenských výdajů Ukrajiny na následující roky". Z dopisu podle serveru Politico četl ve čtvrtek večer v parlamentu. Zdůrazňoval, že jako důsledný zastánce mírové politiky nemůže hlasovat pro prodlužování války poskytnutím desítek miliard eur na vojenské výdaje.