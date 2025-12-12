BBC: Ve válce proti Ukrajině padlo nejméně 155 tisíc ruských vojáků
Ve válce, kterou před téměř čtyřmi roky rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, padlo na bojišti nejméně 155 368 ruských vojáků. Uvedla to ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje. Stanice poznamenala, že skutečné ztráty budou pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.
Vojenští odborníci naznačují, že analýza ruských hřbitovů, válečných památníků a nekrologů může pokrýt 45 až 65 procent skutečného počtu obětí, uvedla BBC, podle níž se mohou na bojišti stále nacházet těla významného počtu vojáků padlých v posledních měsících. Jejich odstraňování by znamenalo další rizika pro přeživší vojáky, dodala stanice.
Skutečný počet padlých vojáků na ruské straně se tak podle ní může pohybovat v rozmezí 239 000 až 345 260 lidí. Toto číslo dále naroste, pokud se vezmou v potaz i mrtví na straně proruských bojovníků ze separatistických útvarů na východě Ukrajiny, které Moskva nejprve podporovala a poté se je rozhodla připojit k Rusku.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem. Moskva vlastní vojenské ztráty zpravidla nezveřejňuje, Kyjev tak činí zřídka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v únoru řekl, že od začátku ruské invaze do jeho země v únoru 2022 padlo přes 46 000 ukrajinských vojáků. Američtí představitelé odhadují ukrajinské ztráty mezi 60.000 a 70.000 lidmi, uvedl tehdy americký Institut pro studium války (ISW).
Kvůli bojům umírají i civilisté. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) od začátku celoplošné ruské invaze na Ukrajinu ke konci letošního října potvrdila smrt nejméně 14 534 civilistů, včetně stovek dětí. Naprostá většina civilních obětí byla podle ní v oblastech pod kontrolou ukrajinské vlády, na kterou útočí ruská invazní armáda. Také HRMMU upozorňuje, že počty zabitých civilistů budou výrazně vyšší, hlavně ve městech jako je Mariupol, Lysyčansk nebo Severodoněck, kde se v prvních měsících ruské invaze odehrávaly intenzivní boje. Všechna tři zmíněná města nyní okupuje Rusko.