Schillerová: Vláda se sejde do Vánoc třikrát, řešit bude nejdřív energie
Vláda se podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové sejde v pondělí po jmenování a pak znovu v úterý 16. a v pondělí 22. prosince. Zabývat se nejprve bude cenami energií, poplatky za obnovitelné zdroje má nově hradit stát. "Jedna z prvních věcí, kterou uděláme, bude snížení regulované složky energií," řekla Schillerová na páteční tiskové konferenci.. Podle ní se změna projeví v řádu několika týdnů snížením cen energií asi o deset procent.
V listopadu uvedla, že převedení poplatků za obnovitelné zdroje od zákazníků na stát vyjde příští rok státní rozpočet na 17 až 18 miliard korun. Peníze hodlá nově vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů získat přesuny prostředků v rámci rozpočtových kapitol, přičemž poplatky chce zrušit pro firmy i pro domácnosti.
Po pondělním ranním jmenování zamíří vláda do Strakovy akademie na první technické zasedání. Kabinet na jednání pravděpodobně určí agendu ministrovi bez portfeje za Motoristy Borisovi Šťastnému, který se stane ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Po tiskové konferenci bude premiér Andrej Babiš (ANO) postupně až do večera uvádět ministry do funkcí.