Opozice: Rozumíme prohlášení zaměstnanců veřejnoprávních médií
Opoziční strany odmítají, aby měla vláda vliv na Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) prostřednictvím financování ze státního rozpočtu. Představitelé stran před úterním zasedáním Sněmovny řekli, že rozumí prohlášení, ve kterém zhruba 1800 z téměř 4500 pracovníků ČT a ČRo vyjadřuje obavy ze snah o ovládnutí médií veřejné služby. Také opoziční politici podle svých slov chápou vládní záměr zrušit televizní a rozhlasové poplatky za snahu média veřejné služby ovládnout.
Signatáři výzvy vidí cestu k ovládnutí ČT a ČRo ve vládním plánu na převedení obou institucí pod státní rozpočet. Postrádají veřejnou a odbornou debatu i přesvědčivé argumenty, proč se změny chystají. Vláda ANO, SPD a Motoristů má v programovém prohlášení zrušení poplatků, od roku 2027 je chce nahradit financováním ze státního rozpočtu. Slibuje si od toho úsporu pro občany.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před týdnem sdělil, že jeho resort připravuje několik modelů financování, které nejdřív projedná koalice. Teprve poté je představí a nabídne odborné veřejnosti k debatě. O budoucnosti Českého rozhlasu chtějí s Klempířem hovořit moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka, kteří v úterý dorazí na ministerstvo. Klempíř se v pondělí odmítl účastnit debaty s umělci v pražském divadle Palace.
Ve Finsku i Švédsku vám koncesionářské poplatky závidí. Česko čeká zápas o svobodu médií
Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že jednoznačně vnímá ohrožení nezávislosti ČT a ČRo. "Stáhnout financování pod státní rozpočet zavání snahou je podrobit vlivu vlády a nasadit jim náhubek. Tomu budeme bránit," uvedl. V různých státech podle něj existují různé pojistky, ale nezávislost financování na vůli vlády je tou nejbezpečnější. "Budeme bránit tomu, aby došlo podrobení ČT a ČRo diktátu státního rozpočtu a vlády," dodal.
Starostové a nezávislí (STAN) na síti X napsali, že veřejnoprávní média jsou pojistkou demokracie a obavy signatářů berou vážně. "Jakékoli změny financování musí posilovat důvěru veřejnosti - ne otevírat dveře politickému tlaku," uvedlo hnutí. Předseda STAN Vít Rakušan bude navrhovat, aby se o plánech koalice diskutovalo na plénu Sněmovny, uvedla šéfka klubu STAN Michaela Šebelová. "Plán považujeme za přímý útok na nezávislost médií," řekla.
Pirátská poslankyně Andrea Hoffmannová se reakci zaměstnanců ČT a ČRo vůbec nediví. Kritizuje, jak chaoticky vláda postupuje, když v polovině února není jasné nic o modelu, který má platit od příštího roku. "Nejistota se neustále stupňuje, členové koalice vystupují s poměrně zavádějícími informacemi," dodala.
Piráti netrvají na financování poplatky, ale varují před ovlivňováním ČT a ČRo. Případná novela by měla jasně definovat veřejnoprávní službu a zajistit její nezávislost, financování pak musí být víceleté a neumožňovat vládě změny z roku na rok, řekla Hoffmannová.
Místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník uvedl, že lidovci prohlášení podporují. "Budeme bojovat za to, aby návrh zajistil, že bude nezávislé financování," uvedl. Lze zvolit i jiný než současný model, ale nepřijatelná je varianta, ve které bude mít vláda skrz financování moc nad veřejnoprávními médii, dodal.
Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob si váží každého novináře, který výzvu podepsal. "Je i veřejnost ubezpečuji, že budeme stát na barikádách a bojovat za nezávislost médií veřejné služby," řekl. Jsou podle něj nedílnou součástí demokratického systému a TOP 09 bude za demokracii bojovat, co jí budou síly stačit. Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla nebude strana s vládou hledat kompromisní řešení. Současný systém považuje za funkční a správný, garantuje podle něj nezávislost ČT a ČRo.