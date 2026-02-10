Česko, Rakousko a Slovensko chtějí, aby se EU zabývala zlevněním cen elektřiny
Česká republika, Rakousko a Slovensko chtějí, aby se čtvrteční summit Evropské unie zabýval vysokými cenami elektřiny a kroky k jejímu zlevnění. Slovenský premiér Robert Fico to řekl po schůzce se svými kolegy z Česka a Rakouska, Andrejem Babišem a Christianem Stockerem.
Babiš na společné tiskové konferenci s kolegy prohlásil, že obchodování s emisními povolenkami provázejí spekulace. Hlavním tématem nadcházející schůzce státníků členských zemí evropského bloku by mělo být posílení evropské konkurenceschopnosti.
"Velmi mě těší, že tři vlády mají stejný názor na eminentní nutnost změnit ceny elektrické energie. To je první krok, abychom se dostali z obrovské krize, ve které se Evropské unie nachází," uvedl Fico. Podle jeho slov společný trh s elektřinou v Evropě selhal.
Slovenský premiér také poznamenal, že EU konkurovat jiným zemím včetně Číny, pokud bude mít výrazně dražší energie. Fico v této souvislosti kritizoval unijní klimatické cíle. Předsedové vlád Česka, Rakouska a Slovenska se shodli na společné deklaraci, která kromě cen elektřiny zahrnuje podle Fica také téma automobilového průmyslu.
Babiš uvedl, že proti dřívějším odhadům jsou ceny emisních povolenek v EU vyšší, a zopakoval, že s povolenkami obchodují spekulanti. "Pokud se nevzpamatujeme, evropský průmysl to neustojí. Stačí ochránit evropský průmysl proti nekalé konkurenci," řekl Babiš. Kritizoval také původní plán Evropské komise zrušit plánovaný zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035, který komise v prosinci zmírnila. Podle Babiše cílem je také získat další spojence do takzvané skupiny přátel konkurenceschopnosti.
Schůzce uvedené trojice předsedů vlád v rámci takzvaného Slavkovského formátu předcházelo jednání Babiše se Stockerem ve Vídni a setkání Fica se Stockerem v Bratislavě.