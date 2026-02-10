Plaga: Zákaz přístupu dětí na sociální sítě by bylo nejlíp vyjednat na úrovni EU
Zákaz přístupu dětí na sociální sítě by měl být podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) nejlépe vyjednán na úrovni EU. Národní restrikce by měla být posledním řešením, řekl členům senátního školského výboru. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) o víkendu uvedl, že vláda vážně zvažuje zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let, pro což se vyslovil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Považují ve shodě s některými experty sociální sítě za škodlivé pro vývoj dětí. Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) samotné zákazy děti neochrání.
Ministr školství podotkl, že bude třeba dohodnout s provozovateli sociálních sítí, aby zavedli účinná technologická opatření, která by znemožnila zvažovaný zákaz obcházet. V tomto ohledu "výtlak ČR se blíží nule", zdůvodnil Plaga vhodnost celounijního řešení. V Česku patří mezi nejpopulárnější sítě Facebook, Instagram nebo YouTube, které provozují společnosti se sídly v USA.
K omezení přístupu dětí a mladistvých na sociální sítě vyzval členské země EU Evropský parlament. Ve Francii už zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším 15 let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu, čeká se na souhlas Senátu. Podobné omezení zvažují nebo připravují také Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie.
Austrálie zakázala přístup dětí mladších 16 let na sociální sítě loni v prosinci. UNICEF ve stejný měsíc upozornil na to, že jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání a mohou být naopak kontraproduktivní. "Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření," uvedl.
Plaga také zopakoval, že chce do měsíce rozeslat školám metodický pokyn k omezení používání telefonů o přestávkách mezi vyučovacími hodinami, což je možné už nyní. Podle ministra musejí školy žákům nabídnout alternativní využití přestávek. Využívání umělé inteligence ministr omezovat nehodlá.
Poslanci KDU-ČSL Václav Pláteník a Jiří Vojáček předložili návrh zákona, který má podle nich nastavit jasná pravidla pro používání telefonů ve školách a vytvořit jasnou oporu pro jejich regulaci. Novelu představili na tiskové konferenci před jednáním sněmovny. Pro děti do deseti let by podle ní platilo úplné omezením mobilů během vyučování. Zároveň by podle poslanců ponechala školám prostor, aby si pravidla upravily podle sebe.