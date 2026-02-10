Rozpočtová rada: Některé výdaje na dopravní stavby nemusí NATO uznat jako obranné
Národní rozpočtová rada považuje na krajně nepravděpodobné až vyloučené, že by některé výdaje v kapitole ministerstva dopravy, označené jako výdaje na obranu, byly uznány podle metodiky Severoatlantické aliance (NATO) jako obranné výdaje.
Poslancům z rozpočtového výboru to v úterý řekl předseda rady Mojmír Hampl. Výbor projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok před jeho prvním čtením na plénu Sněmovny. Hampl také zopakoval stanovisko rady, že návrh není v souladu s pravidly rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí s tím nesouhlasí. Navržený schodek činí 310 miliard korun.
Ministerstvo dopravy má v návrhu rozpočtu 19,6 miliardy korun označených jako výdaje na obranu. Hampl upozornil, že metodika posuzování výdajů se na straně NATO zpřísňuje. Dodal však, že konečné rozhodnutí bude známé až v polovině roku 2027. Hampl řekl poslancům již loni na podzim při projednávání předchozího návrhu rozpočtu, že vláda zneužívá výjimku, která jí umožňuje zvýšit výdaje na obranu nad požadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu, a to i nad schválený výdajový rámec rozpočtu. Tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) to tehdy odmítl.
Zatímco u rozpočtu na rok 2025 rada varovala, že obsahuje nadhodnocené příjmy z prodeje emisních povolenek, v letošním rozpočtu jsou už podle Hampla tyto příjmy realistické. Za realistické označil i celkové příjmy rozpočtu.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) již dříve uvedla, že limit pro výdajové rámce se vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení Sněmovnou. Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Hampl dnes řekl, že návrh překračuje závazné výdajové rámce dokonce o 64 miliard korun.
"Ten rozpočet není vylhaný, ten rozpočet je pravdivý," řekla ministryně. Navrhovaný schodek 310 miliard označila za maximum možného. Se stanoviskem rady nyní opět vyslovila nesouhlas. Argumentovala například evropskou únikovou doložkou, s přihlédnutím k ní by podle Schillerové výdajové rámce činily 293 miliard korun. Argumentovala i loňským usnesením Sněmovny, které vládě navrhovalo jako jednu z možností navýšení schodku.
Opozice návrh rozpočtu podrobila tradiční kritice a opírala se také o stanovisko rady. "Je velmi nešťastné, že vláda předkládá rozpočet, který není v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti," řekl místopředseda výboru Vojtěch Munzar (ODS). "Rozdávejte jenom v mezích zákona," doporučil vládě Benjamin Činčila (KDU-ČSL). Jan Jakob (TOP 09) chce navrhnout usnesení, kterým by Sněmovna konstatovala, že rozpočet není v souladu s pravidly rozpočtové odpovědnosti a vrátila by ho vládě, aby schodek dala do souladu se zákonem.