Britský premiér Starmer čelí tlaku na rezignaci kvůli velvyslanci spojenému s kauzou Epstein
Britský premiér Keir Starmer promluví k labouristickým zákonodárcům ve snaze upevnit svou pozici poté, co ho část spolustraníků včetně lídra skotských labouristů Anase Sarwara vyzvala k rezignaci. Starmerův mluvčí však možnost jeho odstoupení vyloučil, ministerského předsedu podpořilo i několik ministrů. Premiér v posledních dnech čelí ostré kritice za jmenování Petera Mandelsona britským velvyslancem v USA. Mandelson je totiž spojován s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Starmer jmenoval Mandelsona do Washingtonu v roce 2024, přestože jeho vazby na Epsteina byly již tehdy známé. Z postu jej premiér odvolal loni v září. Situace se pro šéfa vlády zhoršila na konci ledna, kdy ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Ty odhalily, jak blízký vztah Mandelson s Epsteinem ve skutečnosti měl.
"Stalo se příliš mnoho chyb," uvedl Sarwar, pode něhož labouristé potřebují nového premiéra, který nebude zatížen problémy odvádějícími pozornost od práce. Starmera naproti tomu podpořilo několik vládních politiků. Vicepremiér David Lammy na síti X napsal, že šéf vlády má jeho podporu a vláda by se "neměla nechat rozptylovat ve své misi změnit Británii a v tom premiéra plně podporujeme".
Ministryně zahraničí Yvette Cooper uvedla, že Starmer povede britskou delegaci na Mnichovské bezpečnostní konferenci, která začíná v pátek. Za premiéra se podle televize Sky News postavil i ministr zdravotnictví Wes Streeting, který je vnímán jako možný Starmerův nástupce.
Kvůli skandálu už rezignovala řada spolupracovníků premiéra, například z pozice šéfa komunikace premiéra odstoupil Tim Allan. Již v neděli odešel šéf Starmerova kabinetu Morgan McSweeney. Krok zdůvodnil tím, že právě on doporučil Mandelsona na post britského velvyslance v USA. "Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl odejít z vlády. Rozhodnutí jmenovat Petera Mandelsona bylo špatné. Poškodil jsem naši stranu, naši zemi a důvěru v politiku jako takovou," vysvětlil McSweeney.
Lídryně opozičních konzervativců Kemi Badenochová vyzvala Starmera, aby přijal odpovědnost. Podle ní není dostatečnou omluvou vymlouvat se na špatnou radu. "Poradci radí, vůdci rozhodují. Udělal špatné rozhodnutí, měl by převzít odpovědnost," řekla .
Starmer se po zveřejnění nových dokumentů omluvil obětem zesnulého Epsteina. Zároveň ostře kritizoval Mandelsona a vyjádřil lítost nad tím, že uvěřil jeho lžím. "Byl jsem obelhán, obelhán, podveden," řekl Starmer. Ve světle nejnovějších odhalení byl Mandelson také nucen opustit Labouristickou stranu i Sněmovnu lordů.