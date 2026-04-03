Rusko podniklo další rozsáhlý vzdušný útok proti Ukrajině během denních hodin
Rusko proti Ukrajině podniklo další rozsáhlý vzdušný útok během denních hodin. Podle ministra zahraničí Andrije Sybihy k němu použilo skoro 500 dronů a řízených střel. Kvůli těmto úderům preventivně vzlétly polské stíhačky. Oběti a škody hlásí několik ukrajinských oblastí a energetici v několika regionech zavedli nouzové odstávky elektřiny. "Na Ukrajinu útočilo skoro půl tisíce dronů a řízených střel," napsal Sybiha v příspěvku na síti X. "Teroristické Rusko útočí během dne záměrně, aby způsobilo co nejvíce civilních obětí a škod," dodal šéf ukrajinské diplomacie.Šlo o druhý velký vzdušný útok za bílého dne v tomto týdnu.
Podle ukrajinských vzdušných sil Rusko od čtvrtečního večera k útokům proti objektům kritické infrastruktury na Ukrajině použilo 542 dronů a 37 raket a střel různých typů. Protivzdušná obrana 541 vzdušných cílů zneškodnila, z toho 26 raket a střel a 515 dronů různých typů. Jedenáct raket a 27 útočných bezpilotních letounů zasáhlo 20 míst, na dalších 22 místech se zřítily trosky sestřelených dronů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na poslední vlnu útoků na X po telefonátu s papežem Lvem XIV. napsal, že takto Rusko reaguje na ukrajinský návrh týkající se velikonočního příměří. "Rusové jen zesílili své útoky a to, co měl být klid ve vzduchu, proměnili na velikonoční eskalaci," uvedl.
Státní služba pro mimořádné situace informovala, že v okrese Buča nedaleko Kyjeva při ruském útoku zemřel jeden člověk. Jinde v Kyjevské oblasti po ruském úderu hořela veterinární klinika, podle úřadů uhynulo 20 zvířat. Osm lidí na různých místech regionu utrpělo zranění. Poničené jsou rodinné domky, panelové domy, administrativní budovy a další objekty.
V Kyjevě někteří lidé odešli do krytů v metru, ale mnozí se ruským útokem nenechali vyvést z míry a seděli v kavárnách, i když houkaly sirény. Dva mrtvé a nejméně sedm zraněných hlásí vojenská správa severoukrajinské Sumské oblasti. V Žytomyrské oblasti západně od Kyjeva si ruské útoky vyžádaly jednu oběť, čtyři lidi záchranáři vyprostili z trosek zasaženého domu. Poškozených je nejméně 15 obytných domů, oznámily úřady.
V Poltavské oblasti trosky sestřelených dronů zasáhly obytné domy a farmu. Pět lidí v Charkově utrpělo zranění na místě, kde se zřítily trosky sestřeleného ruského bezpilotního letounu.
Polská armáda kvůli ruským útokům na Ukrajině uvedla do pohotovostikromě stíhaček i pozemní systémy protivzdušné obrany a radary. Později oznámila, že polský vzdušný prostor narušen nebyl.