Babiš dnes vyráží na návštěvu premiérů Rakouska a Slovenska
Český premiér Andrej Babiš dnes navštíví Rakousko a Slovensko, kde bude jednat se svými kolegy. V rakouské metropoli Babiš také zavítá do školy českého Školského spolku Komenský.
Předseda české vlády se nejprve dopoledne sejde ve Vídni s rakouským kancléřem Christianem Stockerem. Oba politici by podle úřadu české vlády měli hovořit především o rozšíření česko-rakouské obchodní spolupráce, konkurenceschopnosti Evropské unie a o energetice.
Odpoledne pak Babiš a Stocker budou v Bratislavě jednat se slovenským premiérem Robertem Ficem v takzvaném Slavkovském formátu. Také tomuto jednání by měla dominovat témata konkurenceschopnosti EU a energetiky.
čtk, tb