Na Mnichovské bezpečnostní konferenci zastoupí Česko Pavel, pojedou i Macinka a Zůna
Mnichovské bezpečnostní konference se za ČR zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po dnešním zasedání vlády novinářům řekl, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Vláda v pondělí schvalovala technické zabezpečení cesty.
Macinka zdůraznil, že jde pouze o konferenci, na které se nehlasuje a nerozhoduje. Pozvánku dostali prezident i ministr. Koaliční lídři se před jednáním kabinetu neshodli v názoru na zastoupení Česka vzhledem ke sporu o Motoristů s Hradem o prezidentem zamítnutém jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Na dotaz ohledně možného setkání s Pavlem v Mnichově Macinka řekl, že tam jede kvůli jednáním se zahraničními partnery. Vyhledávat prezidenta tam nebude, dodal.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvedl, že za ideální by považoval zastoupení Česka členem vlády. Dohodu na účasti v Mnichově označil před jednáním kabinetu za možný dobrý první krůček k narovnání vztahů mezi prezidentem a Motoristy ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Účastníci mnichovské konference se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Účast potvrdilo více než 60 hlav států a vlád. Vedle řady evropských státníků dorazí i velká americká delegace. Zřejmě ji letos povede ministr zahraničí Marco Rubio. V loňském roce se akce zúčastnil za USA viceprezident J.D. Vance, který v projevu Evropu ostře kritizoval kvůli údajně špatnému stavu demokracie.