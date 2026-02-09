Rubio vyzval k omilostnění hongkongského prodemokratického aktivisty Laie
Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil rozsudek nad hongkongským prodemokratickým aktivistou Jimmym Laiem za nespravedlivý a tragický závěr případu a vyzval k jeho omilostnění, píší agentury. K Laiově okamžitému propuštění z humanitárních důvodů dnes rovněž vyzvala šéfka kanadské diplomacie Anita Anandová. Soud v Hongkongu nyní poslal Laie na 20 let do vězení za porušení Čínou vnuceného zákona o národní bezpečnosti.
Peking na rozdíl od kritiků rozsudku vyjádřil přesvědčení, že hongkongské úřady splnily svou povinnost a Lai si přísný trest zaslouží. Rozsudek "světu ukazuje, že Peking je ochoten zajít do krajních mezí, aby umlčel ty, kteří brání základní svobody. Spojené státy vyzývají úřady, aby panu Laiovi udělily humanitární milost," uvedl Rubio v prohlášení.
Osmasedmdesátiletý bývalý mediální magnát a tvrdý kritik čínského komunistického režimu byl potrestán za spiknutí se zahraničními silami a šíření štvavých materiálů. Lai jakékoliv pochybení popírá a tvrdí, že je politickým vězněm.
Kanada je rozsudkem nad Laiem zklamaná, napsala Anandová na sociální síti X. "Panu Laiovi je 78 let a je na tom zdravotně špatně. Voláme po jeho okamžitém propuštění z humanitárních důvodů," uvedla kanadská ministryně zahraničí.
Americký prezident Donald Trump už loni v prosinci vyjádřil lítost nad tím, že hongkongský soud shledal Laie vinným. Šéf Bílého domu tehdy oznámil, že požádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby zvážil jeho propuštění. "Nevede se mu dobře. Je to starý muž a nevede se mu dobře. Proto jsem tuto žádost vznesl," řekl tehdy Trump s odkazem na Laie.
Podle agentury AFP po zahrnutí předchozích trestů dnešní rozhodnutí znamená, že Lai, kterému hrozilo až doživotí, by měl strávit ve vězení dalších 18 let. Tvrdý kritik Pekingu je za mřížemi od konce roku 2020. Další odsouzení ve stejné kauze dostali tresty od šesti let a tří měsíců do deseti let vězení.