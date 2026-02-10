Američtí zákonodárci viní vládu z upravování spisů o Epsteinovi
Několik amerických zákonodárců se domnívá, že ministerstvo spravedlnosti nevhodně redigovalo dokumenty týkající se zesnulého odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina a mohlo začerněním některých jmen chránit vlivné osoby. Členové Kongresu mají od pondělí možnost nahlédnout do nezačerněné digitální verze složek o Epsteinovi, které obsahují zhruba tři miliony dokumentů, jež ministerstvo spravedlnosti na základě zákona o transparentnosti zveřejnilo od loňského prosince.
Demokratický kongresman Ro Khanna stanici MS NOW řekl, že ministerstvo nedodržuje zákon o transparentnosti tím, jakým způsobem byly spisy redigovány. Nejméně jeden dokument byl od stížnosti kongresmana zveřejněn v neupravené podobě a náměstek ministryně spravedlnosti Todd Blanche na X sdělil, že ministerstvo ctí transparentnost.
Postup ministerstva při upravování zveřejněných spisů se minulý týden stal terčem kritiky poté, co právníci Epsteinových obětí uvedli, že nejnověji zveřejněná sada dokumentů obsahovala e-mailové adresy a nahé fotografie, v nichž bylo možné rozpoznat jména a tváře možných obětí.
Oběti vydaly prohlášení, v němž označily zveřejnění těchto údajů či snímků za "pobuřující", a uvedly, že by neměly být "jmenovány, vystavovány veřejnému zkoumání a znovu traumatizovány“. Ministerstvo spravedlnosti reagovalo sdělením, že všechny problematické soubory stáhlo a že k chybám došlo v důsledku "technické nebo lidské chyby".
Republikánský kongresman Thomas Massie a demokrat Khanna, kteří se podíleli na zákonu, na jehož základě byly spisy zveřejněny, novinářům sdělili, že ministerstvo zřejmě chrání nejméně šest mužů, jejichž jména ve spisech začernilo. Jejich jména kongresmani neupřesnili, jde ale podle nich o nejméně jednoho občana USA, tři nebo čtyři cizince a další osobu, u níž není národnost jasná. Podle Massieho je jeden z mužů vysoce postavený člen zahraniční vlády. Blanche později uvedl, že ministerstvo u příslušného dokumentu odstranilo začernění jmen všech osob, které nebyly oběti.
Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.