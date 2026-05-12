Opozice: Nezúčastníme se ostudného jednání sněmovny k sudetoněmeckému sjezdu v Brně
Opoziční poslanci se ve čtvrtek nezúčastní schůze Sněmovny, na které chce vláda projednávat usnesení ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Na této ostudě se opozice podílet nebude, řekl ve Sněmovně předseda ODS Martin Kupka.
Poslanci opozice se řádně omluví. Jde o gesto, pro sněmovní jednání to bude znamenat kratší debatu. Podmínkou pro schválení usnesení bude přítomnost nejméně 67 poslanců koalice. Sudetoněmecký sjezd se uskuteční poprvé v Česku od 22. do 25. května.
Koalice ANO, SPD a Motoristů navrhla Sněmovně usnesení, ve kterém chce, aby s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Dolní komora Parlamentu by navíc měla vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. O usnesení se bude po přerušení znovu jednat ve čtvrtek. "Lidé nás jako poslance neplatí abychom rozněcovali nenávist, na této ostudě se ve čtvrtek podílet nebudeme," uvedl Kupka.
Šéf ODS zmínil, že i název schůze zmiňuje, že jde o stanovisko vládní koalice ke sjezdu SdL. "Nechme tedy tyto nahnědlé věci SPD. Proč se k tomu přidávají poslanci ANO a Motoristů, to nám jasné není," uvedl. Opoziční poslanci do Sněmovny dorazí, ale vládního divadla se podle Kupky účastnit nebudou. "Nepřispělo by to k tomu, aby se ta debata vedla na slušné úrovni a směřovala skutečně k pravdivému obrazu české historie a ke smíření," řekl.
Opozice už při dřívějším projednávání tématu tvrdila, že debata o sjezdu se v dolní komoře nemá vůbec konat. Upozorňovala mimo jiné na to, že SdL se vzdalo veškerých nároků, a rovněž na to, že téma zrušení poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše o odsunu a vyvlastnění sudetských Němců vznášejí zástupci Alternativy pro Německo nebo rakouských Svobodných, s nimiž iniciátoři jednání z hnutí SPD spolupracují.
Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba celá schůze slouží jako kouřová clona, která má zakrýt jiné problémy vlády. Pro neúčast poslanců opozice podle Hřiba rozhodlo i to, že chystané usnesení není zákonem a nemá reálný dopad. Vláda Andreje Babiše (ANO) otevírá podle šéfky poslaneckého klubu STAN Michaely Šebelové staré rány, které jsou už 30 let zavřené. "My se z pracovních důvodů řádně omluvíme z jednání. Prací poslance není jenom hlasování," dodala.
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel řekl, že opozice již k tématu řekla, co chtěla. "Diskuse byla opravdu důkladná. Není to zákon. Je to kouřová clona, kterou tady zakrýváme neplechy, lumpárny, které se chystají v legislativě. Z našeho pohledu nedává smysl u tohoto nahnědlého divadla asistovat," uvedl.
Podobná situace ve Sněmovně nastala například loni v březnu, kde se poslanci přihlásili k odpovědnosti za bezpečnost, za modernizaci armády a za posilování obranyschopnosti Česka. Schůzi nechalo svolat tehdy opoziční ANO ke koncepci armády. Poslanci ANO a tehdy rovněž opoziční SPD pak jednání bojkotovali, když ho koalice nechala uzavřít.
Sudetští Němci se vracejí
A český boj o minulost nekončí