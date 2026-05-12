V ÚVN zasahovala policie. Babiš bude o stavu nemocnice mluvit se Zůnou
Premiér Andrej Babiš (ANO) bude s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) hovořit o stavu Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Novinářům v souvislosti s úterní razií Národní centrály proti organizovanému zločinu v nemocnici řekl, že ho mrzí propad instituce v posledních letech.
Dlouhodobě předseda vlády kritizuje výběr ředitele nemocnice za minulého kabinetu, proti čemuž se ohradila exministryně obrany Jana Černochová (ODS). Zůna podle Babiše musí zařídit, aby se nemocnice vrátila na špičkovou úroveň, ve které podle něj byla za doby covidové epidemie.
Národní centrála proti organizovanému zločinu v ÚVN a na dalších místech zadržela 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na webu to uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6.
Na policejní akci upozornil web Odkryto.cz, podle nějž centrála zasahovala ve spolupráci s Vojenskou policií a v nemocnici zadržela i jednoho z primářů. Zásah se podle serveru Novinky.cz týkal mimo jiné Kliniky psychiatrie a neuropsychiatrie ÚVN. "Má jít o psychiatrické posudky na vězně, na jejich způsobilost k výkonu trestu a jejich zaměstnávání," řekl serveru zdroj z okolí nemocnice.
Za maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu - tedy nejméně deseti milionů korun - hrozí až desetileté vězení, stejně tak za podvod s takto vysokou škodou. Za vystavení nepravdivého lékařského posudku se značnou, tedy alespoň milionovou škodou, mohou soudy ukládat až pětileté odnětí svobody, rovněž i za zištně vystavený lživý znalecký posudek. Stejně vysoký trest hrozí za požádání o úplatek, za poskytnutí úplatku pak až dva roky za mřížemi.
ÚVN je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany a pečovala i o prezidenty Václava Havla nebo Miloše Zemana. Na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech ji nezřizuje ministerstvo zdravotnictví - spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.
Bývalá ministryně Černochová minulý týden informovala, že zvažuje žalobu na premiéra kvůli jeho opakovaným výrokům o zlodějinách v resortu či upravených výběrových řízeních. Jako příklad zmínila Babišův nedávný příspěvek na sociálních sítích. Předseda vlády v něm jako o zmanipulovaném hovořil o výběrovém řízení na ředitele Ústřední vojenské nemocnice.