0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukrajina válku neprohraje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 10:30

Norsko pozastavilo financování projektů OSN pro životní prostředí

Norsko dočasně pozastavilo financování projektů Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP), což vyvolalo obavy ohledně dalšího průběhu vyjednávání globální dohody o omezení plastů. Krok přichází v době domácí debaty o výdajích na klima a životní prostředí. Menšinová vláda premiéra Jonase Gahara Störeho čelí tlaku na rozpočtové škrty, zároveň však dlouhodobě vystupuje jako podporovatel klimatické diplomacie a globální dohody o plastech.

Norsko je v posledních letech největším dárcem UNEP. Až do roku 2025 přispívalo ročně zhruba 12 miliony dolarů (asi 248 milionů korun) a další desítky milionů směřovaly do zvláštních fondů. Podle zdrojů deníku The Guardian bylo výkonné ředitelce UNEP Inger Andersen před dvěma týdny sděleno, že všechny dohody o financování jsou pozastaveny až do přijetí rozhodnutí o rozpočtu.

Rozhodnutí Krok přichází v citlivé době jednání o mezinárodní smlouvě o plastech, které se od roku 2022 odehrává právě pod hlavičkou UNEP. Šest kol rozhovorů zatím nepřineslo shodu na tom, jak omezit výrobu a používání plastů. Vyjednávání provázejí spory mezi státy prosazujícími přísnější regulaci a skupinou ropných producentů, kteří odmítají limity produkce.

The Guardian získal také e-mail od norské rozvojové agentury Norad. Ta v něm informuje nevládní organizace o odložení výzvy k financování projektů na boj s plastovým znečištěním v rozvojových zemích. Program měl hodnotu 4 až 6 milionů liber ročně (82 až 124 milionů Kč) a podle Noradu byly prostředky určeny na projekty na podporu zemí při vyjednávání o mezinárodní smlouvě proti plastovému znečištění.

Norsko společně se Rwandou vede takzvanou koalici ambiciózních zemí, která usiluje o právně závaznou dohodu pokrývající celý životní cyklus plastů. Zástupci ekologických organizací varují, že nejistota kolem financování může oslabit vyjednávací pozici této skupiny.

Norský ministr pro mezinárodní rozvoj Äsmund Aukrust nicméně v parlamentu nedávno uvedl, že země chce v letech 2025 až 2028 vynaložit na boj s plastovým znečištěním v rozvojových zemích jednu miliardu norských korun (asi 2,3 miliardy Kč). Mluvčí UNEP uvedl, že organizace plně věří, že Norsko bude nadále hrát silnou vedoucí roli v oblasti ochrany životního prostředí.

↓ INZERCE