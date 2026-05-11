Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, tvrdí zpravodaj Fox News
Americký prezident Donald Trump vážně zvažuje, že by z Venezuely udělal 51. americký stát, uvedl na X zpravodaj televize Fox News John Roberts. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguez ale v Haagu uvedla, že se nikdy nepřemýšlelo o tom, že by se její země stala součástí USA.
Bližší podrobnosti o Trumpově vyjádření z telefonického rozhovoru Roberts neuvedl. Podle dalších amerických médií ale prezident jako hlavní důvod svých úvah zmínil venezuelské ropné zásoby, které jsou největší na světě. Vyjádřil také přesvědčení, že ho Venezuela miluje.
Trump se v minulosti opakovaně podobně vyjadřoval i o Kanadě, jejíž přední politici ale spojení se Spojenými státy jasně odmítli. Proti se stavěla i velká většina obyvatel. Podobně jako kanadští politici reagovala i Rodríguez, podle níž Venezuelanky a Venezuelané milují svou nezávislost a hrdiny boje za ni.
Rodríguez v čele latinskoamerické země stanula začátkem ledna, poté co se v metropoli Caracasu američtí vojáci zmocnili prezidenta Nicoláse Madura a unesli jej do USA. Nyní je ve vězení v New Yorku, kde ho čeká proces kvůli údajnému zapojení do pašování drog.