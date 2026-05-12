Britský premiér Starmer čelí rostoucímu tlaku spolustraníků, aby rezignoval
Britský premiér Keir Starmer čelí rostoucímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, aby rezignoval. Nejméně 70 labouristických zákonodárců již otevřeně vyzvalo Starmera, aby připravil harmonogram svého odchodu.
Deník The Times dnes napsal, že takový požadavek premiérovi sdělila i ministryně vnitra Shabana Mahmood. Podle televize ITV se k výzvě přidal i vicepremiér a ministr spravedlnosti David Lammy, deník The Guardian zase zmiňuje ministryni zahraničí Yvette Cooperu.
List The Times uvedl, že k Mahmood se připojili i další vysocí představitelé vlády, kteří po Starmerovi žádají rezignační plán. Deník dále napsal, že ministři v úterý na zasedání kabinetu premiérovi sdělí, že jeho pozice je vzhledem k postoji poslanců neudržitelná.
Počet labouristických poslanců, kteří výslovně Starmera žádají, aby rezignoval, nebo stanovil časový plán svého odchodu, se neustále zvyšuje. Poslankyně Sally Jameson, která podala rezignaci na post tajemnice Mahmoodové, vyzvala Starmera, aby stanovil harmonogram svého odchodu z funkce. V premiérském křesle by podle ní měl skončit v září, případně krátce poté.
Starmerova popularita prudce klesá. Jeho strana navíc tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Tiskové agentury a britská média označily volby za referendum o premiérově dvouletém působení. Starmer nicméně oznámil, že neodstoupí z funkce a že hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.
Starmer je pod tlakem také kvůli jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Na nejprestižnější diplomatickou pozici veterána Labouristické strany vybral v prosinci 2024, ale v září loňského roku ho odvolal, když se zjistilo, že jeho vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že Mandelson lhal o svém vztahu s Epsteinem.