včera 15:00

Slavia dostala pokutu 10 milionů a derby bylo zkontumováno ve prospěch Sparty

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Komise tresty vynesla na úterním mimořádném zasedání v Praze.

Fanoušci v sobotním šlágru druhého kola nadstavby vtrhli na trávník v sedmé z avizovaných deseti minut nastaveného času. Pokud by Slavia vedení v zápase udržela, s předstihem by obhájila titul. Po kontumační porážce 0:3 se boj o prvenství zdramatizoval, Sparta tři kola před koncem soutěže z druhého místa v tabulce snížila ztrátu na rivala z osmi na pět bodů.

Komise posuzovala incident podle paragrafů 65 a 66 jako porušení povinností pořádajícího klubu a o nesportovním chování fanoušků a jiných osob. Mohla sáhnout ke kontumaci utkání, nařídit odehrání až šesti domácích zápasů bez diváků, nejvyšší možnou pokutou bylo deset milionů korun. Odečet bodů v těchto paragrafech za přečiny fanoušků Slavii nehrozil.

"Události, k nimž došlo v závěru utkání mezi Slavií a Spartou, považuje disciplinární komise za jeden z nejzávažnějších a nejzavrženíhodnějších momentů v historii českého ligového fotbalu. Rozhodnutím vysíláme jasný signál, že podobné chování v českém profesionálním fotbale nemá místo a nesmí se už nikdy opakovat," uvedl předseda komise Jiří Matzner.

"S ohledem na bezprecedentní rozsah incidentů, selhání pořadatelských a bezpečnostních opatření i přímý dopad na regulérní průběh utkání, které bylo předčasně ukončeno, přistoupila disciplinární komise k sankcím, které mohou na první pohled působit mimořádně přísně. Jejich výše a rozsah však odpovídají charakteru událostí, riziku, kterému byli aktéři vystaveni, a také zásahu do důvěry veřejnosti v český profesionální fotbal. Disciplinární řád nám nedával prostor, abychom rozhodli o něčem jiném než o kontumaci," vysvětlil novinářům Matzner.

V samostatné české lize byl zápas z důvodu nepřístojného chování fanoušků zkontumován teprve podruhé. Poprvé se to stalo v květnu 2003 a shodou okolností rovněž v utkání Sparty. Duel na stadionu Bohemians 1905 tehdy zůstal nedohrán po napadení asistenta rozhodčího domácím příznivcem. O osm let později způsobili předčasné ukončení semifinále poháru a pozdější kontumaci slávističtí fanoušci poté, co se v poločase dožadovali informací od vedení klubu v době ekonomických problémů.

Na trávník při sobotním šlágru vběhli především fanoušci ze severní tribuny, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších a nejradikálnějších příznivců. Chuligáni napadli několik sparťanských hráčů, zřejmě nejhůř dopadl brankář Jakub Surovčík, který zůstává z incidentu psychicky otřesený. Řada lidí vtrhla na trávník se světlicemi a dostala se až na opačnou stranu stadionu, kde házela pyrotechniku do sektoru hostů. Někteří výtržníci měli zahalený obličej.

"Domácí klub jako organizátor utkání pořadatelsky a bezpečnostně absolutně podcenil a nezvládl jeden z nejrizikovějších zápasů sezony. Z podkladů, které má komise k dispozici, vyplývá, že zástupci Slavie museli počítat s možností vniknutí fanoušků na hrací plochu v případě titulových oslav," uvedl Matzner s tím, že přesto dle důkazních materiálů nebyla přijata odpovídající preventivní opatření.

Slavia uvedla, že verdikt disciplinární komise s respektem přijímá. Místopředseda představenstva Martin Říha novinářům potvrdil, že klub se odvolávat nebude. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už v minulých dnech rozhodl o dočasném uzavření severní tribuny. Po nedohraném derby dostala vysokou pokutu i Sparta. Komise jí udělila trest ve výši 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu a vhazovali pyrotechniku na trávník, a to i poblíž hráčů.

Slavia už v reakci na výtržnosti v derby v následujících dnech vynesla doživotní zákazy vstupu na stadion nebo uzavřela Tribunu Sever. V úterý ale předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík přislíbil shovívavost pro diváky, kteří se nechali strhnout k vniknutí na hřiště emocemi a neudělali žádnou škodu. "Chci adresovat poselství slušným fanouškům, kteří byli mezi těmi, co vběhli na trávník. Po dohodě s Policií České republiky vyzýváme ty, kteří se na ploše ničeho nedopustili, aby reagovali na výzvu policie a přihlásili se na linku 158," uvedl Tvrdík.

"S policejním ředitelem máme dohodu, že k takovým fanouškům bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění. Pokud nic neprovedli, potenciálně nemusí být obviněni z trestné činnosti. U takových fanoušků jsme připraveni volit tolerantní postup i jako klub a zjemnit pohledy na doživotní tresty na kratší dobu," řekl a předem zopakoval své ujištění z minulých dnů, že Slavia přijme jakýkoli trest.

