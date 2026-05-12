Starmer přes výzvy k odchodu sdělil ministrům, že zůstává britským premiérem
Keir Starmer na úterním zasedání sdělil členům svého kabinetu, že zůstává ve funkci. Labouristická strana disponuje procesem pro volbu nového předsedy, a ten nebyl iniciován, zdůraznil premiér. List The Telegraph napsal, že šest předních ministrů se na zasedání chystalo premiéra vyzvat, aby po katastrofálních výsledcích místních voleb z minulého týdne odstoupil z funkce, ten jim to však neumožnil.
"Posledních 48 hodin bylo pro vládu destabilizujících, což má pro naši zemi i naše rodiny reálné ekonomické dopady. (...) Země od nás očekává, že budeme pokračovat ve vládnutí. Právě to činím a právě to musíme činit i jako kabinet," uvedl Starmer na zasedání podle prohlášení jeho kanceláře.
Tiskové agentury i britská média předtím psaly, že Starmer možná bude nucen na úterním klíčovém jednání kabinetu stanovit harmonogram svého odchodu z funkce po jedné z nejhorších volebních porážek v historii vládnoucí strany. Starmera vyzvalo k odstoupení už přes 80 labouristických poslanců a na funkci na protest rezignovala jedna náměstkyně a několik tajemníků.
Několik ministrů při odchodu ze zasedání vlády vyjádřilo premiérovi podporu. Ministr práce a sociálních věcí Pat McFadden, který patří mezi premiérovi spojence, prohlásil, že na zasedání nikdo Starmera k odstoupení nevyzval. Někteří ministři však podle Reuters odešli, aniž by s novináři promluvili. Podle listu The Telegraph Starmer na zasedání vůbec neumožnil debatu o svém případném odchodu z funkce.
Starmer, který je ministerským předsedou necelé dva roky, už v pondělním projevu prohlásil, že odmítá odstoupit a hodlá pokračovat v nastoupeném kurzu a realizaci potřebných změn. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že jeho demise by znovu uvrhla Británii do chaosu, jenž zemi pronásledoval od roku 2016, kdy se národ těsnou většinou vyslovil pro odchod z Evropské unie.
Přesto jej podle britských médií již klíčová pětina labouristických zákonodárců veřejně vyzvala, aby odstoupil z funkce nebo určil datum, kdy tak učiní, a strana tak mohla spořádaně vybrat nového předsedu. Podle britských médií Starmerovi již dříve naznačilo několik členů vlády, že by měl zvážit, že těmto výzvám vyhoví, včetně ministryně vnitra Shabany Mahmood či ministryně zahraničí Yvette Cooper.
Výnosy britských dluhopisů s 20letou a 30letou splatností před zasedáním kabinetu vystřelily na 5,12 procenta, respektive 5,80 procenta, nejvyšší úrovně od roku 1998. Investoři se obávají, že případná změna v premiérském křesle by mohla oslabit fiskální disciplínu státu. Pokud by Starmer v příštích týdnech odešel, nahradil by jej sedmý britský premiér za uplynulých deset let.
Labouristická strana má striktní pravidla pro odvolání předsedy. Tento systém vyžaduje, aby se poslanci sjednotili za konkrétními kandidáty, nestačí tedy pouze vyjádřit nedůvěru stávajícímu šéfovi strany. Většina odpůrců Starmera momentálně pouze požaduje, aby "stanovil harmonogram svého odchodu" - prakticky ho tak žádají, aby odstoupil, aniž by k tomu byl donucen.
Labouristická poslankyně Catherine Westv pondělí uvedla, že se bude snažit vyvolat hlasování, které by premiéra vyzvalo ke stanovení harmonogramu pro volbu nového předsedy v září. To ovšem není totéž jako protikandidatura na předsedu a sama West na šéfku labouristů kandidovat nehodlá.
Každý protikandidát, který se hodlá stávajícímu předsedovi postavit, si musí zajistit podporu nejméně 20 procent poslanců strany, což při současných 403 mandátech labouristů odpovídá právě 81 poslancům. Kandidáti musí rovněž splnit minimální požadavky na podporu ze strany místních stranických organizací a také přidružených organizací, jako jsou odborové svazy. Starmer by pak měl automatické právo na účast ve volbě předsedy, pokud by se do souboje rozhodl jít.