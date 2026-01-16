Opozice neprosadila výzvu, aby Schillerová dodržela rozpočtovou odpovědnost
Opoziční strany neprosadily ve sněmovně usnesení, kterým by poslanci vyzvali ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO), aby při sestavování letošního rozpočtu dodržela zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zejména měla dodržet paragrafy, které stanovují celkovou výši výdajů sektoru veřejných financí.
Ministryně již dříve uvedla, že bude obtížné udržet letošní schodek pod 300 miliardami korun. Podle názoru Národní rozpočtové rady (NRR) tak bude návrh rozpočtu velmi pravděpodobně v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Schillerová to ale již dříve odmítla a páteční návrh nekomentovala. Hlasovalo pro něj 82 opozičních poslanců, proti bylo 101 koaličních poslanců.
Návrh vznesl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob v debatě o koaličním návrhu na přijetí usnesení směrem k prezidentu republiky ohledně jmenování členů vlády. Jakob svůj návrh zdůvodnil obavami o udržitelnost veřejných financí. O vládě ANO, SPD a Motoristů řekl, že za jejího působení žádná konsolidace veřejných financí nenastane, protože kabinet chce dělat líbivou populistickou politiku.
Vládě vzkázal mimo jiné to, že na příjmové straně na své plány nezíská dostatek peněz bojem se šedou ekonomikou. Její plány, například na zrušení rozhlasových a televizních poplatků, označil mimo jiné za líbivá a populistická gesta. "Z krátkodobého hlediska nemáte jakoukoli šanci konsolidaci udělat," řekl.
Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro letošní rok maximální povolený deficit 237 miliard korun. Podle rozpočtové rady není například jen přenesení plateb za obnovitelné zdroje energie na státní rozpočet v objemu asi 17 miliard kryto ani příjmy, ani deficitem. Vláda bude rozpočet schvalovat 26. ledna a nyní čeká na novou ekonomickou predikci.
Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) připravila na letošek návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun, z toho 49 miliard korun byly výdaje, na které se vztahovala výjimka z rozpočtových pravidel. Předseda NRR Mojmír Hampl ve čtvrtek řekl, že i tento návrh byl na hraně dodržení pravidel. čtk