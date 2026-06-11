Opozice kritizuje novelu o střetu zájmů. Je to lex Babišistán, tvrdí
Zástupci opozice kritizují novelu zákona o střetu zájmů, podle nich z ní bude těžit premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho okolí. Sněmovna má ve čtvrtek od 12 hodin v plánu mimořádné jednání, které se koná z iniciativy opozice právě kvůli střetu zájmů premiéra a dotacím pro Agrofert. Babiš má však podle úřadu vlády od rána program v Plzni a zřejmě na schůzi nedorazí, což bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš označil na tiskové konferenci za ostudu. Novinářům v Plzni Babiš řekl, že schůzi považuje za nesmyslnou a o ničem.
Piráti před zasedáním kritizovali nejen postupy úřadů ohledně dotací, ale i poslaneckou novelu zákona o střetu zájmů, která podle nich stávající předpis rozebírá na součástky v Babišův prospěch. Podle předsedy ODS Martina Kupky je poslanecká novela z dílny koaličních poslanců školáckým pokusem o legalizaci zlodějiny, která má daleko k jakékoli příčetné definici jakékoli evropské země. Normu nazývá ODS s odkazem na zákon omezující střet zájmů "lex Babišistán". Podle Kupky by měla vládní většina tiše návrh stáhnout a nikdy už se o novele nezmiňovat, protože je naprosto nepřijatelná. "Odvedeme boj v maximálním rozsahu, primárně je to na nás," uvedl na dotaz ohledně snahy Pirátů téma vznést na unijní úrovni.
Exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) uvedla, že kvůli návrhu, aby na vymáhání neoprávněně čerpaných peněz měl stát pouze čtyři roky, je ve hře sedm miliard korun, které měl vrátit Agrofert podle ministerstva zemědělství tehdy vedeného lidovcem Markem Výborným. Agrofert i Babiš tehdy uvedli, že pro vracení peněz není důvod.
Mimořádnou schůzi opozice podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla svolává kvůli vážným pochybnostem o Babišovi a jeho zneužívání své moci. "Soubor kroků, které pozorujeme, vytváří nebezpečný obraz fungování naší vlády," řekl na tiskové konferenci ve Sněmovně. Připravovaná novela zákona o střetu zájmů podle něj přináší méně kontroly, méně transparentnosti a více výhod pro premiéra a jeho okolí. "Oslabila by současná pravidla a umožnila firmám čerpat dotace bez současných povolení. A také by oslabila současné vymáhání dotací pro Agrofert," dodal.
Podle místopředsedy Starostů a nezávislých (STAN) Karla Dvořáka je účelem novely to, aby premiér mohl čerpat dotace vypisované ministerstvem zemědělství. "A pokud jste čerpali dotace v letech 2017 až 2021, tak ty už nebude možné vymáhat," uvedl. STAN podle něj navrhne pozměňovacím návrhem změnu názvu předpisu na "zákon, kterým se v zájmu Andreje Babiše mění zákon o střetu zájmů".
Představitelé opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 volají po pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Evropská komise nedávno požádala české úřady o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním možného střetu zájmů premiéra. Opozice varuje, že pokud EU odmítne dotace uhradit, dopadnou na český státní rozpočet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím střet zájmů za vyřešený podle českého i evropského práva.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že Babišova vláda řeší pouze penězovody pro Agrofert. Piráti se kvůli návrhu obrací na eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha.
Z úpravy části zákona o střetu zájmů známé jako lex Babiš, kterou navrhla skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem (ANO), vyplývá, že zákaz poskytování zakázek, dotací a pobídek společnostem členů vlády možná čeká zmírnění. Firma člena vlády by nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele tento člen vlády stojí. Obdobně by to platilo u veřejných zakázek. Opoziční strany proti změnám protestují, navrhované úpravy působí v Babišův prospěch i podle protikorupční organizace Transparency International.