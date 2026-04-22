Odbory Českého rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost
Odbory Českého rozhlasu (ČRo) dnes vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Na briefingu před budovou ČRo v Praze to oznámil předseda stávkového výboru odborů Českého rozhlasu Jan Křemen. Připravovaný zákon mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Podle odborů je však návrh neúplný a navrhovaná výše financovaní je zcela nepřijatelná. Vyhlášení stávkové pohotovosti chystají v poledne i nezávislé odbory České televize.
Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, těmto veřejnoprávním médiím pro rok 2027 ubírá 1,4 miliardy korun. Český rozhlas má podle vládního návrhu zákona dostat ze státního rozpočtu 2,07 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně než letos vybere na poplatcích. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů, které mají letos dosáhnout 2,74 miliardy korun.
"Odbory ČRo považují návrh zákona za neúplný, ušitý horkou jehlou a podle některých ustanovení i za nepřátelský," řekl Křemen. Navrhovaná výše financování ze státního rozpočtu podle něj významně omezí činnosti ČRo a také jeho nezávislost. Důsledkem poté bude propouštění zaměstnanců, což v konečném důsledku pocítí i samotní posluchači, podotkl.
čtk, tb