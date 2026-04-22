Ve švédském městě Borlänge zůstaly kvůli výhrůžkám násilím zavřené školy
Zhruba dvacítka školních zařízení ve městě Borlänge v centrálním Švédsku dnes byla preventivně uzavřena poté, co policie obdržela pohrůžku násilím proti školním aktivitám. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na místní úřady a média.
"Toto rozhodnutí je preventivním opatřením přijatým kvůli potenciální hrozbě násilí proti školním aktivitám," uvedl městský úřad a zveřejnil seznam 16 uzavřených veřejných škol. Jsou mezi nimi předškolní zařízení, základní i střední školy. Podle švédských médií se rozhodlo zavřít i pět soukromých škol.
Policie uvedla, že obdržela informace o hrozbách namířených proti školám v Borlänge a zahájila předběžné vyšetřování "závažných nezákonných výhrůžek".
Borlänge s přibližně 45.000 obyvateli se nachází asi 200 kilometrů severně od Stockholmu. Útoky na školy jsou ve Švédsku poměrně vzácné, píše AFP. Připomněla však, že loni v únoru zabil 35letý ozbrojenec deset lidí ve vzdělávacím centru pro dospělé ve městě Örebro při nejhorší masové střelbě v historii Švédska.
V březnu 2022 osmnáctiletý student ubodal k smrti dva učitele na střední škole v Malmö na jihu Švédska. V říjnu 2015 zabil ozbrojený útočník při rasově motivovaném útoku na školu v Trollhättanu v západním Švédsku tři lidi.
