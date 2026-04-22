Milion chvilek zveřejnil podpisovou výzvu na podporu veřejnoprávních médií a chystá pochod
Spolek Milion chvilek zveřejnilna podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) podpisovou výzvu Ruce pryč od médií a na začátek května chystá v Praze pochod. Už během středečního večera výzva nasbírala přes 3800 podpisů.
Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) chce podle spolku bez jakékoliv diskuse zničit systém financování veřejnoprávních médií, který fungoval desítky let a zaručoval jim nezávislost. Kabinet navrhuje od příštího roku převést financování z poplatků na státní rozpočet. Návrh veřejnoprávním médiím pro rok 2027 ubírá 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo ho v pondělí ve společném prohlášení kritizovaly. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování. Babiš vyloučil, že by novela zasahovala do obsahu veřejnoprávních médií.
"Náš požadavek je jasný: Stáhněte zákon na zestátnění televize a rozhlasu, nesahejte na jejich financování a nepokoušejte se je podřídit vašemu politickému vlivu! Pokud nás povedete směrem orbánovské Maďarsko, budeme nezávislost televize a rozhlasu bránit. V horku i mraze, na vesnicích i v Praze. První pochod se uskuteční v úterý 5. května v Praze - půjdeme bránit Český rozhlas," uvedl spolek. Další akce budou podle něj následovat po celé České republice.
Převod financování pod státní rozpočet zkritizovala při návštěvě Česka také ředitelka Evropské federace novinářů Renate Schroeder, oznámil dnes Syndikát novinářů ČR. Změna financování podle ní ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií v době rostoucího množství dezinformací v mediálním ekosystému.
Spolek Milion chvilek letos v březnu zorganizoval na pražské Letné protivládní demonstraci, na kterou podle organizátorů dorazilo čtvrt milionu lidí. Účastníci demonstrace kritizovali vládu kvůli krokům týkajícím se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo kvůli velkému vlivu menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. "Na Letné jsme si slíbili, že pokud se politici pokusí ovládnout Českou televizi a rozhlas, nezůstaneme sedět v koutě. Ten čas nastal právě teď," uvedl ve středu spolek na síti X.