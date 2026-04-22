Okamura: Volit se tento týden nebudou televizní radní, ombudsman ani místopředseda sněmovny
Vládní koalice už tento týden na jednání Sněmovny nenavrhne žádné volební body, řekl po středečním jednání koaliční rady šéf hnutí SPD a předseda Sněmovny Tomio Okamura. Opozice ohlásila snahu zablokovat volbu šestice radních České televize s odkazem na možné pletichy některých kandidátů při volbě generálního ředitele ČT.
Okamura uvedl, že kvůli tomu koalice vyřadí celý volební blok. "Ve středu volební blok jako takový už navrhovat nebudeme. A nebudeme ho navrhovat ani tento týden," řekl předseda SPD. Nebudou se tedy konat ani volby veřejného ochránce práv či posledního místopředsedy Sněmovny.
Okamura zároveň opět prohlásil, že kritika volby radních ČT je ze strany opozice jen záminkou pro zablokování volby členů sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Podle svých slov navrhoval nwjrpve odložit jen volbu radních, ale opozice na to podle něj nepřistoupila. To však popřel například předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Koalice podle něj může členy vyšetřovací komise klidně zvolit, pokud odloží volbu do rady ČT.
U volby radních ČT se zástupci opozice pozastavují nad kandidaturou Romana Bradáče a Pavla Matochy, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Poukazují na možné pletichy při volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize i na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady České televize.
Bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner zveřejnil v pátek zvukový záznam, na kterém hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že "ještě nedostal všechny peníze za tu volbu". Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. "No, ještě 500," říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí.
Oba radní tvrdí, že se takový rozhovor reálně neodehrál, a odmítají obvinění či náznaky, že by byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Podle nich jde o kampaň s cílem ovlivnit a případně zastavit současnou volbu šesti členů rady. Bradáč a Matocha v tiskovém prohlášení uvedli, že kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
"Než se dovyjasní situace s tou uniklou nahrávkou, tak je pro nás všechny jako politiky - i ty, kteří by hlasovali pro, nebo proti - poměrně dost ohrožující navolit do rady České televize někoho, kdo tu radu už v minulosti poškodil a kdo čelí obvinění z tak závažné věci jako přijetí úplatku," řekla poslankyně STAN Barbora Urbanová.