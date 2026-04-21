Odpověď vlády na plánované obstrukce - noční zasedání Sněmovny
Vládní tábor ANO, SPD a Motoristů opět prosadil možnost nočního jednání Sněmovny. Opozice ohlásila už před dnešním pokračováním schůze dolní komory snahu zablokovat volbu šesti radních České televize původně plánovanou na středu. Zástupci koalice v úvodu jednání zařazení žádného z volebních bodů nenavrhli. K předsedajícímu přicházeli opoziční poslanci s přihláškami k vystoupení v bloku změn programu schůze.
Zástupci opozice se pozastavují nad kandidaturou Romana Bradáče a Pavla Matochy, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Poukazují na možné pletichy při volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize i na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady České televize.
"Budeme požadovat veřejnou volbu, pokud na ni vůbec dojde," prohlásil první z přihlášených, předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který také zkritizoval koaliční plán na zrušení rozhlasového a televizního poplatku. Hřib navrhl, aby poslanci debatovali o konci Oty Klempíře (za Motoristy) v čele ministerstva kultury, než podle pirátského předsedy stihne zlikvidovat veřejnoprávní média.
Předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová chce stejně jako předseda hnutí STAN Vít Rakušan volbu televizních radních z už schváleného programu schůze zcela vyřadit. "Nemůžeme riskovat, že bude jméno Rady České televize, jejích členů a České televize samotné poznamenáno možným úplatkářským skandálem," uvedl Rakušan.
V pátek bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner zveřejnil zvukový záznam, na kterém hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že "ještě nedostal všechny peníze za tu volbu". Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. "No, ještě 500," říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí.
Podle radních se takový rozhovor reálně neodehrál a striktně odmítají veškerá obvinění či jeho náznaky, že byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Podle nich jde o kampaň s cílem ovlivnit a případně zastavit současnou volbu šesti členů rady. Bradáč a Matocha v pondělí podali trestní oznámení pro pomluvu kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24. Uvedli to ve společném tiskovém prohlášení.
Sněmovna by měla podle návrhu, jak jej přednesla předsedkyně klubu ANO Taťána Malá, přednostně projednat v úvodním kole koaliční novelu o rozšíření trestného činu neplacení výživného a další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Poslanci by se měli zabývat také dvojicí sociálních předloh. Jedna by mimo jiné stanovila předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15.000 korun měsíčně a druhá prodloužila výplatu vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání.
Vládní tábor chce projednat také třeba zpřísnění podmínek pro spotřebitelské úvěry, například zavedením horní hranice nákladů. V dalším pořadí je dále uzákonění zemských vlajek a znaků a zavedení doplňovacích obecních voleb.
čtk, tb