Pákistán říká, že schůzka mezi Američany a Íránci se odehraje
Pákistánská diplomacie dostala ujištění, že do Islámábádu přijedou ve středu americký viceprezident J.D. Vance a předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Napsala to dnes agentura AP s odkazem na nejmenované zdroje z regionu. Vance a Ghálíbáf by mohli vést v pákistánské metropoli jednání o ukončení války v Íránu. V noci ze středu na čtvrtek končí příměří mezi USA, Izraelem a Íránem.
Spojené státy ani Írán zatím vyslání delegací na jednání v Islámábádu nepotvrdily. První kolo jednání, které se uskutečnilo dříve v dubnu, žádný konkrétní výsledek nepřinesl. Pákistán je zprostředkovatelem kontaktů mezi Íránem a USA.
Příměří mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem platí už téměř dva týdny, ačkoliv dnes americký prezident Donald Trump uvedl bez konkrétních detailů, že ho Írán mnohokrát porušil. Ustaly tak útoky ze vzduchu, konfrontace ale pokračuje na moři. V pondělí 13. dubna Spojené státy vyhlásily na Írán námořní blokádu, kvůli čemuž nakonec Írán odmítl zajistit bezpečnou plavbu přes Hormuzský průliv. Válka začala 28. února a údery mimo jiné zabily přední íránské činitele včetně vůdce Alího Chameneího. Podle íránských úřadů zahynulo celkem 3375 lidí.
čtk, tb