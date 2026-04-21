Opozice bude obstrukcemi blokovat volbu radních ČT a ČRo
Opozice plánuje podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla zablokovat v tomto týdnu ve Sněmovně volbu kandidátů do Rady České televize (ČT). Připravuje obstrukce, na organizačním výboru neuspěla s návrhem tento bod z programu vyřadit. Poslanci mají ve středu zvolit šest členů Rady ČT. Šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD) opoziční plán spojuje s tím, že se má hlasovat o složení vyšetřovací komise v kauze Dozimetr.
Do televizní rady znovu kandidují Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Veselý a Jiří Šlégr, po kterých by měla ČT vymáhat škodu, kterou jí způsobili odvoláním dozorčí komise. Další z tehdy hlasujících radních, Vladimír Karmazín, už byl do rady znovu zvolen. Volby se mají odehrát v době, kdy vláda plánuje změnu financování veřejnoprávních médií, kterou kritizuje opozice i vedení obou médií.
Okamura označil opoziční plán za bezprecedentní s tím, že zablokuje volby do nejrůznějších orgánů. "Je tam i volba členů vyšetřovací komise v kauze Dozimetr. Samozřejmě to budeme tlačit dál, oni prostě nechtějí, aby ta vyšetřovací komise vznikla," řekl Okamura novinářům. Vznik komise ke korupční kauze schválila Sněmovna před měsícem. Komise by měla prověřit okolnosti, souvislosti a úřední fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy.
V pátek bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky ČT Marek Wollner zveřejnil zvukový záznam, na kterém hlas znějící podobně jako hlas radního Bradáče říká, že "ještě nedostal všechny peníze za tu volbu". Hlas připomínající hlas radního Matochy se následně ptá, kolik peněz mu chybí. "No, ještě 500," říká první hlas a druhý hlas odpovídá, že zjistí, jak to je, a že peníze dorazí. Podle radních se takový rozhovor reálně neodehrál a striktně odmítají veškerá obvinění či jeho náznaky, že byli zapleteni do korupčního jednání v Radě ČT. Podle nich jde o kampaň s cílem ovlivnit a případně zastavit současnou volbu šesti členů rady.
"Začíná bitva o Českou televizi a Český rozhlas, ve Sněmovně už tento týden. Nedovolíme projednávání ničeho dalšího, zablokujeme volbu pro tento týden, protože v této atmosféře to prostě nejde," uvedl Havel na tiskové konferenci před zahájením poslanecké schůze.
Prostřednictvím Rady ČT, která má 18 členů, uplatňuje veřejnost své právo kontrolovat toto veřejnoprávní médium. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Třetinu míst v radě obsazuje Senát. Radní ČT mají ze zákona kontrolovat hospodaření veřejnoprávní televize.
čtk, tb