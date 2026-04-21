Babiš letí do střední Asie dělat "pragmatickou politiku", kvůli které nechce, aby Vystrčil letěl na Tchaj-wan
Premiér Andrej Babiš (ANO) poletí příští neděli do Ázerbájdžánu a následně navštíví Kazachstán a Uzbekistán, kde se setká s nejvyššími představiteli i se zástupci podnikatelů. Doprovázet ho bude ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (ANO) a přes 50 podnikatelů, zejména z obranného a leteckého průmyslu, energetiky, dopravy a infrastruktury. Babiš tak chce podpořit český export do těchto zemí a zvýšit vzájemný obchod, sdělil ČTK úřad vlády a Svaz průmyslu a dopravy ČR, který českou podnikatelskou misi organizuje. Zahraniční cesta potrvá do 30. dubna a skončí v Taškentu.
Babiš se nejprve setká s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem, v Astaně pak s kazašským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem a předsedou vlády Olžasem Bektenovem, poslední den cesty bude jednat s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem a předsedou vlády Abdullou Aripovem. Ve všech třech zemí se také uskuteční obchodní fóra.
Dohromady tyto tři země s přibližně 70 miliony obyvatel představují zhruba půl procenta českého exportu, uvedla Klára Vyskočilová ze Svazu průmyslu a obchodu ČR. Všechny tyto státy nabízejí podle ní možnost prohloubení spolupráce v energetice. Zejména Ázerbájdžán a Kazachstán disponují významnými zásobami zemního plynu, ropy a kvalitního černého uhlí. Dále by mohla být spolupráce navázána například v dopravní infrastruktuře nebo zdravotnictví, dodala.
Nejvíce exportu loni z ČR směřovalo podle dostupných dat agentury CzechInvest do Kazachstánu. Jeho hodnota dosáhla loni 13,1 miliardy korun a hlavní položkou vývozu byly počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení, včetně souvisejících služeb a prací. Hned za nimi se umístila motorová vozidla. Stejné umístění platí i pro český export do Ázerbájdžánu, jehož hodnota byla loni 6,5 miliardy korun. Nejméně zboží, za 4,7 miliardy Kč, vyvezla ČR do Uzbekistánu. I tam byly nejvýznamnější komoditou počítače a elektronické a optické přístroje.
Naopak největším dovozcem do ČR je podle dat CzechInvestu z těchto zemí Ázerbájdžán. Hodnota tohoto exportu byla za minulý rok 36,3 miliardy korun, přičemž největší položkou byla ropa a zemní plyn. Ázerbájdžán byl také v loňském roce největším dovozcem ropy do Česka. Přiteklo z něho přes 42 procent dovezené ropy. Následoval dovoz z Kazachstánu v hodnotě asi 22 miliard korun a i v tomto případě byla nejdůležitější komoditou ropa a zemní plyn. Z Uzbekistánu se loni do ČR dovezlo zboží za 192 milionů korun a hlavním vývozním artiklem byly potravinářské výrobky, včetně služeb.
čtk, tb