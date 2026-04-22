Trump prodlužuje příměří s Íránem. Pákistán to vítá, podle Íránu přijde útok
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání. Zároveň ale nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf na sociální síti X Trumpovi poděkoval, že přijal žádost jeho země o prodloužení příměří, a vyjádřil naději, že obě země budou klid zbraní dodržovat a uzavřou mír. Poradce šéfa íránského parlamentu ale vidí v Trumpově prodloužení příměří trik, jak získat čas na překvapivý úder. Írán podle něj na blokádu vojensky zareaguje.
Klid zbraní začal platit v noci na 8. dubna. Teherán dnes dříve uvedl, že dvoutýdenní příměří se Spojenými státy vyprší už ve středu v 01:00 SELČ. Trump v pondělí tvrdil, že příměří vyprší v noci na čtvrtek SELČ. V Pákistánu, který příměří zprostředkoval, se mělo tento týden konat další kolo mírových rozhovorů, zatím ale není jisté, jestli zástupci obou zemí dorazí.
"Vzhledem k tomu, že íránská vláda je vážně rozdělena, což není nijak překvapivé, a na žádost (šéfa pákistánských ozbrojených sil) Ásima Muníra a premiéra Šarífa jsme byli požádáni, abychom pozastavili náš útok na Írán do té doby, než íránští představitelé a zástupci předloží jednotný návrh," napsal Trump. "Z tohoto důvodu jsem nařídil našim ozbrojeným silám, aby pokračovaly v blokádě a ve všech ostatních ohledech zůstaly připravené, a prodlužuji příměří do doby, než bude jejich návrh předložen a diskuse budou nějakým způsobem uzavřeny," dodal Trump.
Nejmenovaný poradce předsedy íránského parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa uvedl, že Trumpovo prodloužení příměří nic neznamená a že prohrávající strana si nemůže diktovat podmínky. Trumpův krok je podle poradce trikem, jak získat čas na překvapivý útok, a Írán by proto měl převzít iniciativu. Pokračovaní americké blokády se podle něj neliší od bombardování a musí být potrestáno "vojenskou reakcí".
Íránská agentura Tasním uvedla, že pokračování blokády znamená pokračování nepřátelských akcí. Dokud blokáda přetrvává, Írán neotevře Hormuzský průliv a v případě potřeby blokádu prolomí silou, dodala. Íránské nejvyšší společné vojenské velení také podle Reuters kvůli Trumpovým opakovaným výhrůžkám varovalo před "silným útokem" na předem určené cíle.
Spojené státy a Izrael 28. února zahájily válku proti Íránu, což Trump zdůvodnil obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň. Írán a jeho spojenci v regionu pak v odvetě začali ostřelovat Izrael a americké cíle i ropnou infrastrukturu v arabských zemích. Írán od března také blokuje Hormuzský průliv, kudy běžně proudí významné světové dodávky ropy a zemního plynu.
USA, Izrael a Írán uzavřeli příměří před dvěma týdny a následující víkend vedli v pákistánském Islámábádu mírové rozhovory, které ale nebyly úspěšné. Trump poté s platností od 13. dubna oznámil blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit zisky íránského režimu z prodeje ropy. Teherán 17. dubna rozhodl o otevření Hormuzského průlivu, necelý den poté jej ale zase uzavřel kvůli pokračující americké blokádě, která podle něj porušuje příměří.
Americké námořnictvo také v neděli zaútočilo na nákladní loď Touska plující pod íránskou vlajkou a zadrželo ji proto, že se podle Američanů snažila vyhnout jejich blokádě íránských přístavů. Pentagon dnes také oznámil zadržení ropného tankeru Tifani, který podle něj převážel ropu z Íránu. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí zadržení obou lodí označil za pirátství a státní terorismus s tím, že pochybuje o tom, že Washington bere vyjednávání vážně.