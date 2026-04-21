Vystrčil: Mám informace, že jsem byl v hledáčku čínského špiona v Česku
Předseda Senátu Miloš Vystrčil při tiskové konferenci o jeho plánované cestě na Tchajwan potvrdil informace Respektu, že patřil mezi politiky, o které se zajímal muž z Číny, který je zadržený v Česku pro podezření ze špionáže. „Informace mám takové, že jsem byl v jeho hledáčku a byly (mu) o mně sdělovány nějaké povšechné informace. Žádné bližší informace už nemám,“ řekl předseda horní komory Vystrčil.
Čínský špion v Praze: na koho sbíral informace a proč se možná dostane na svobodu?
Jang I-ming sbíral podle Bezpečnostní a informační služby (BIS) v Česku kompromitující informace i na další lidi – například na předsedkyni Poslanecké sněmovny za minulé vládní koalice Markétu Pekarovou Adamovou. ok, ft