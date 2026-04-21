Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Goodbye, Orbán
Archiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 17:51
BIS

Vystrčil: Mám informace, že jsem byl v hledáčku čínského špiona v Česku

Předseda Senátu Miloš Vystrčil při tiskové konferenci o jeho plánované cestě na Tchajwan potvrdil informace Respektu, že patřil mezi politiky, o které se zajímal muž z Číny, který je zadržený v Česku pro podezření ze špionáže. „Informace mám takové, že jsem byl v jeho hledáčku a byly (mu) o mně sdělovány nějaké povšechné informace. Žádné bližší informace už nemám,“ řekl předseda horní komory Vystrčil.

Čínský špion v Praze: na koho sbíral informace a proč se možná dostane na svobodu?

Jang I-ming sbíral podle Bezpečnostní a informační služby (BIS) v Česku kompromitující informace i na další lidi – například na předsedkyni Poslanecké sněmovny za minulé vládní koalice Markétu Pekarovou Adamovou. ok, ft 

