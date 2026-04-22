Půjčka pro Ukrajinu je odblokovaná. Ropovod Družba se napouští a své veto (podmíněně) odvolala ještě odcházející Orbánova vláda
Zástupci členských států EU podpořili schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Maďarsko podle zdrojů ČTK odvolalo svou blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by mělo být opatření finálně schváleno. Kdy ale bude písemná procedura spuštěna, zatím není jasné. Čeká se na to, zda ruská ropa z opraveného ropovodu Družba skutečně doteče do Maďarska.
