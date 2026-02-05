Oběti sexuálního zneužívání v církvi žádají vznik nezávislé komise k prošetření
Oběti sexuálního zneužívání v církvi žádají zřízení nezávislé komise, která by se případy zabývala a prošetřila je. Navrhují ji podle vzoru z jiných zemí. Spadat by mohla pod některou z výzkumných institucí či univerzit, nebo pod ombudsmana. Požadují zpřístupnění církevních archivů odborníkům. Po schůzce obětí s prezidentem Petrem Pavlem to řekl jejich zástupce Ladislav Koubek. Hlava státu přijala skupinu 18 lidí z Česka i Slovenska. Oběti ocenily Pavlovu empatii. Uvedly, že s prezidentem shodly na tom, že církev nemůže vyšetřovat sama sebe a měla by spolupracovat se státem.
"Otázka zneužívání v církvi je skutečně masivní. Tady jsme se vlastně potkaly jenom dvě rodiny, kde každá má tři oběti. Chceme svou návštěvou (u prezidenta) poukázat na to, aby se ta záležitost skutečně řešila a prošetřila, aby i v Česku po vzoru západních zemí přišla nezávislá vyšetřovací komise, která řekne, jak to bylo," uvedl Koubek. Podle něj jsou modely komise dva. V první verzi ji zřizuje výzkumná instituce či univerzita. Ve druhé tým spadá pod státní instituci, tedy třeba pod ombudsmana.
Podobná komise vznikla před 16 lety i v Rakousku. V březnu 2010 tam vypukl skandál kvůli zneužívání dětí v katolické církvi. Do měsíce církev zřídila tým, za jehož vznikem stál rakouský kardinál Christoph Schönborn a který vedla bývalá hejtmanka jedné ze spolkových zemí. Jen do konce roku se komisi přihlásilo 729 osob a prvních 97 z nich získalo i odškodnění z fondu, který kvůli tomu katolická církev zřídila. Podle Koubka ve Francii odborníky povolala církev, ve Španělsku to řešil stát.
"S panem prezidentem jsme se shodli na jedné věci - církev nemůže vyšetřovat sebe sama. Aby to bylo poctivé a pravdivé, tak by to mělo být ve spolupráci státu a církve," řekl další z účastníků schůzky Jan Rozek. Podle Koubka se prezident ptal po organizaci, která by se vznikem komise mohla v Česku pomoci. Přislíbil, že s novým arcibiskupem Stanislavem Přibylem bude o tématu mluvit.
Koubek popsal setkání s hlavou státu jako velmi srdečné a empatické. "Dnešního dne jsme byli vyslyšeni tam, kde církevní hierarchie roky mlčí, nebo jen slibuje a nekoná. Oceňujeme věcný a lidský přístup prezidenta Petra Pavla, který se jako první prezident v našich dějinách otevřeně zastal obětí a dotázal se na naše osudy i papeže Lva ve Vatikánu," řekla Jiřina Kočí.
Oběti vedle vzniku komise žádají rezignaci českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila, který podle nich pachatele kryl. Jsou také proti tomu, aby Česko podepsalo Vatikánskou smlouvu. Uvedly, že dokument v nynější podobě by zhoršil situaci obětí, rozšířil by zpovědní tajemství a znemožnil vyšetřování. Míní, že by mohl být protiústavní.
Oběti se obrátily na nového arcibiskupa. Obratem jim odpověděl. První "schůzka mezi čtyřma očima" by se měla uskutečnit v únoru, řekl Rozek. Podle něj primas v dopise naznačil, že by se s oběťmi sešel na neutrálním místě.