Sněmovna bude zřejmě v dubnu volit šest členů Rady České televize
Sněmovna bude zřejmě v dubnu volit šest členů Rady České televize na místa těch, jejichž mandát skončí v březnu a v květnu. Prosadili to dnes nejtěsnější většinou poslanci vládní koalice ve sněmovním mediálním výboru. Jeho předseda František Talíř (KDU-ČSL) neuspěl s návrhem volbu provést ve dvou fázích, tedy obsazovat uvolněná místa v radě po třech tak, jak budou uprázdněna. Ondřej Babka (ANO) ale namítal, že případní neúspěšní kandidáti z první volby by se nemohli řádně přihlásit do volby pozdější.
Dolní parlamentní komora bude letos rozhodovat o obsazení více než třetiny míst v osmnáctičlenné radě veřejnoprávní televize. Měla by totiž navíc do jara vybrat dalšího člena rady na dlouhodobě neobsazené místo. Vládní koalice, která si v programu stanovila zrušení televizních a rozhlasových poplatků, tak bude moci výrazně ovlivnit i složení Rady České televize.
V Radě ČT končí 27. března někdejší šéf televizního zpravodajství Roman Bradáč, manažer české hokejové reprezentace a bývalý poslanec Jiří Šlégr a ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. Ten před třemi lety nahradil v radě ekonoma Pavla Kysilku, jenž na funkci rezignoval.
Další tři místa v radě se uvolní o dva měsíce později, kdy skončí šestileté funkční období novináře Pavla Matochy, moderátora Lubomíra Veselého známého pod jménem Luboš Xaver Veselý a politologa Ladislava Mrklase. Ten před čtyřmi lety nahradil v radě ekonomku Hanu Lipovskou, která byla sněmovnou o rok dříve odvolána kvůli kandidatuře v tehdejších sněmovních volbách.
Na neobsazené místo v Radě České televize výbor podle Talíře dostal zatím čtyři nominace, a na dvě volená místa v Radě Českého rozhlasu 12 nominací. Veřejné slyšení s kandidáty a jejich předvýběr se uskuteční 19. února, přičemž na každé z obsazovaných míst výbor nabídne Sněmovně tři adepty, uvedl Talíř. Veřejné slyšení s dalšími kandidáty by podle něj mohlo být v březnu.
Rady obou veřejnoprávních médií představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů. Rada České televize se loni rozšířila o tři na 18 členů, Rada Českého rozhlasu je devítičlenná. Třetinu míst v obou radách nově obsazuje Senát.
Výbor, který převzal od školského výboru kulturní sféru, naopak jednomyslně schválil naplnění svého podvýboru pro kulturu. Do jeho čela hlasy všech 15 přítomných členů zvolil bývalého ministra kultury Martina Baxu (ODS). Do budoucna by se výbor podle Talíře mohl v souvislosti se změnami jednacího řádu dolní parlamentní komory přejmenovat na výbor pro média a kulturu.